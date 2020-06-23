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شاهد.. كلمة الأمين العام للجامعة العربية فى اجتماع وزراء الخارجية حول ليبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:57 م
شاهد.. كلمة الأمين العام للجامعة العربية فى اجتماع وزراء الخارجية حول ليبيا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

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نشرت صفحة جامعة الدول العربية على موقع "تويتر" فيديو لكلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية،  التى ألقاها فى إجتماع وزراء الخارجية العرب ، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفديو كونفرانس ، بدعوة من مصر لبحث الأزمة الليبية وسد النهضة الإثيوبى.

أكد أحمد أبو الغيط ، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي الهام .

 

وقال أبو الغيط ، أن هذا الصراع الذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تبعدنا كل البعد عن هدف التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل أبعاده تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

 

وشدد على أن التدويل المتزايد للأزمة الليبية مرفوض ، فى ظل تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة . ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر – وبامتياز – للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية.

 

ولفت أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية تقف أمام التعقيدات الداخلية التي تخيم على المشهد الليبي فى ظل دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا ،مع تفاقم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب.

 

 


الجامعة العربية

ابو الغيط

ليبيا

سد النهضة

اثيوبيا

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