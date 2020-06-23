س وج.. كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب الضاحك

كتبت إيناس البنا

لا يوجد وجه أو تعبير عن الاكتئاب، وليس بالضرورة أن يكون الشخص المصاب بالاكتئاب حزينًا، ولكن حالات الاكتئاب الأخيرة أثبتت أن الاكتئاب ليس من السهل التعرف عليه وإلا فقد تم إنقاذ آلاف الأرواح.

غالبًا ما ترتبط كلمة " الاكتئاب " بالحزن وأن الشخص سيكون مفصولًا اجتماعيًا وعاطفياً عندما يكون في حالة اكتئاب، ولكن هذا ليس صحيحا، ففي بعض الأحيان يبتسم الأشخاص المصابون بالاكتئاب وتسمى هذه الحالة الاكتئاب المبتسم.

لقد حان الوقت لفهم المزيد عن الاكتئاب وأنواعه المختلفة لإنقاذ حياة الناس من حولنا، وذلك وفقا لموقع " onlymyhealth".



ما هو الاكتئاب الضاحك؟ عندما يخفي الشخص حالته الاكتئابية بابتسامة وهمية على الوجه وإيماءات طبيعية ، فإنه يعاني من الاكتئاب المبتسم. عندما يخفي الشخص حالته الاكتئابية بابتسامة وهمية على الوجه وإيماءات طبيعية ، فإنه يعاني من الاكتئاب المبتسم.

ومع ذلك ، لم يتم إدراج هذا في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) ولكنه يعتبر بمثابة اضطراب اكتئابي رئيسي (MDD) مع أعراض غير متوافقة. أعراض الاكتئاب الضاحك على الرغم من صعوبة اكتشافه، إلا أن هناك بعض أعراض الاكتئاب المبتسم الذي قد يلمح إليك: على الرغم من صعوبة اكتشافه، إلا أن هناك بعض أعراض الاكتئاب المبتسم الذي قد يلمح إليك:

ـ تغيرات مفاجئة في الوزن.

ـ فقدان الشهية.

ـ الخمول أو التعب.

ـ فقد الاهتمام بالأشياء التي كانت تحب فعلها من قبل.

ـ الأرق أو عدم القدرة على النوم.

ـ ضعف التركيز.

ـ التفكير والتحدث بشكل سلبى.

نظرًا لأن الابتسام الاكتئاب هو حالة مختلفة ، تختلف العلامات أيضًا عن الاكتئاب الكلاسيكي، ولكنهم فى الغالب يبتسمون علانية يكون قلبهم مجروح.

الجزء المؤسف هو أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يبتسمون أكثر عرضة للخطر، من أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الكلاسيكي، و هذا يعني أنهم قادرون على اتخاذ خطوة جذرية عاجلاً، وهذا يجعل هذه الحالة أكثر خطورة من الاكتئاب المعتاد.



ما هى عوامل الخطر للاكتئاب الضاحك في معظم الحالات، مرضى الاكتئاب المبتسم هم الذين لديهم آمال وطموحات عالية، مثل الفشل في العمل ، والعلاقات ، وما إلى ذلك هي تغييرات كبيرة في الحياة أصابتهم بشدة.، أيضا الأشخاص الذين يؤمنون بالكمالية، هم أيضًا أكثر عرضة للاكتئاب المبتسم.



كيفية مساعدة الشخص المصاب بالاكتئاب الضاحك؟ إذا كنت تشك في شخص يعاني من هذه الحالة ، أظهر حبك الحقيقي ورعايتك ودعمك.

استمع إليهم وحاول تقديم الاقتراحات التي يمكن أن تساعدهم.

حاول تعزيز معنوياتهم وثقتهم بأنفسهم.

اطلب منهم اتباع نظام غذائي صحي.

اصطحبهم إلى معالج لتحسين حالاتهم.