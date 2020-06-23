سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الحميات والغردقة العام.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء مستشفى الغردقة العام، وحميات الغردقة للاطمئنان على المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ورافق سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث تفقد السكرتير العام المساعد أقسام مستشفى الغردقة العام وحميات الغردقة، للوقوف على حالات الإصابة بمرضى فيروس كورونا المستجد والوقوف على مدى جاهزية واستعداد المستشفى للتعامل الفورى مع تلك الحالات .

وقال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار المرور المستمر على المنظومة الصحية وللاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأيضا الوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة أن المستشفى العام ومستشفى الحميات بالغردقة جاهزة ومستعدة لاستقبال جميع حالات المصابة بفيروس كورونا؛ مضيفا أن المستشفى متوافر بها كافة المستلزمات الطبية من البدلة الوقاية والكمامات والجونتى الطبى لمدة 6 أشهر .

وتفقد السكرتير العام المساعد أقسام المستشفى وغرف العزل، وغرف الاشعة العادية والمقطعية، ومعمل للتحاليل والصيدلية ومخازن المستلزمات الطبية المستخدمة فى التعامل مع حالات الإصابة، كما إطمان السكرتير العام المساعد على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة .

وفى ذات السياق استمع الطويل الى طلبات الاطباء وأطقم التمريض الذين ابدوأ اهتماهم بالمرور المستمر من قبل المحافظة والمسؤلين على المستشفى .

وفى نهاية الجولة قدم السكرتير العام المساعد الشكر الى أطباء المستشفى واطقم التمريض على كل ما يبذلوه من مجهودات كبير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ موجها بالاهتمام الدائم بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم .