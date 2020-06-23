اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الحميات والغردقة العام.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:33 م
سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الحميات والغردقة العام.. صور جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء مستشفى الغردقة العام، وحميات الغردقة للاطمئنان على المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ورافق سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حيث تفقد السكرتير العام المساعد أقسام مستشفى الغردقة العام وحميات الغردقة، للوقوف على حالات الإصابة بمرضى فيروس كورونا المستجد والوقوف على مدى جاهزية واستعداد المستشفى للتعامل الفورى مع تلك الحالات .

وقال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار المرور المستمر على المنظومة الصحية وللاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأيضا الوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة أن المستشفى العام ومستشفى الحميات بالغردقة جاهزة ومستعدة لاستقبال جميع حالات المصابة بفيروس كورونا؛ مضيفا أن المستشفى متوافر بها كافة المستلزمات الطبية من البدلة الوقاية والكمامات والجونتى الطبى لمدة 6 أشهر .

وتفقد السكرتير العام المساعد أقسام المستشفى وغرف العزل، وغرف الاشعة العادية والمقطعية، ومعمل للتحاليل والصيدلية ومخازن المستلزمات الطبية المستخدمة فى التعامل مع حالات الإصابة، كما إطمان السكرتير العام المساعد على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة .

وفى ذات السياق استمع الطويل الى طلبات الاطباء وأطقم التمريض الذين ابدوأ اهتماهم بالمرور المستمر من قبل المحافظة والمسؤلين على المستشفى .

 وفى نهاية الجولة قدم السكرتير العام المساعد الشكر الى أطباء المستشفى واطقم التمريض على كل ما يبذلوه من مجهودات كبير لمواجهة فيروس كورونا المستجد ؛ موجها بالاهتمام الدائم بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم .


البحرالاحمر

الغردقة

مستشفى الغردقة العام

حميات الغردقة

سكرتير عام مساعد البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزير الأوقاف لـ"المصلين": عليك حماية نفسك وأخيك خلال الصلاة

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

وزيرة الصحة: التوسع فى عدد مراكز التبرع ببلازما المتعافيين من 5 إلى 20 مركزا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

سامح شكرى: لا يتوهم أى طرف أنه قادر على تحقيق طموحات غير واقعية فى ليبيا

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

واشنطن تدعو الحرس الثورى الإيرانى لوقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثى

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة