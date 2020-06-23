زوج فى دعوى نشوز: "حمايا طردى من منزلى وحرمنى من طفلتى"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية بعد خروجها عن طاعته، وحرمانه من رؤية نجلته، منذ طرده من منزله، مستغله الحالة النفسية السيئة التي أصابته من كثرة تعذيبها له.

وأكد:" أنفقت كل ما أموالى حتى أستطيع رؤية طفلتى، ووالد زوجتي يسخر مني ويقول لى:" هتموت ونرتاح منك ومش هتشوف بنتك".

وتابع الزوج:" لم تكتفي زوجتي بما فعلته معي خلال 7 سنوات زواج، وتسببها فى تدمير حياتي، وسلب أموالى، بعد أن تفننت فى افتعال المشاكل مرات عديدة جعلتني أنهار وأصاب بأمراض عديدة، لدرجة وصلت لتفكيري بالانتحار، بسبب في طمعها ورغبتها فى السيطرة وعصبيتها المفرطة.

وأضاف الزوج ج.م.ع البالغة من العمر 38 عام، بمحكمة الأسرة:" حالتي الصحية والنفسية تدهورت بسبب ملاحقتي باتهامات كاذبة وتشويه صورتى أمام أبنتى، مما دفعني لطلب الطلاق من أهلها بشكل ودي، ورغم رجائي وعرضي تنازلنا عن الدعاوي المقدمة رفضت لدرجة وصلت لتهديدها لى بعملى بواسطة أصدقاء شقيقها الخارجين عن القانون".

وتابع :" فى أخر خلاف استدعت أهلها ليطرودنى من منزلى وخرجت وأنا غريق فى دمائي من تعديهم علي، إلي أن فاض بي الكيل، ولجئت للقضاء للبحث عن حقوقى، لأعيش الآن فى عذاب وأنا أحاول استرداد حقى ".

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.