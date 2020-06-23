رئيس مدينة إسنا يكشف خطوات تقديم الدعم لكل حالات العزل المنزلى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بعد إنتهاء أزمة قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ونجاحهم فى الحصول على موافقات بتخصيص عمارة إسكان إجتماعى لعزل حالات الإصابة بكورونا داخلها، كشف المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم إتخاذ على مدار الأيام الماضية عدة خطوات للمساهمة فى تقديم الدعم لكافة حالات العزل المنزلى بمختلف أرجاء المدينة والقرى المختلفة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى قرية النمسا بناء على طلب أهالي القرية الذين أبدوا استعدادهم بتجهيز المكان وفرشه لمساعدة أهاليهم من المرضى، قاد جولة تفقد خلالها مبنى شروق داخل الوحدة المحلية بالنمسا ودراسة مدى إمكانية استخدام المبنى لعزل حالات فيروس كرونا من أهالي القرية، مؤكداً أنه وجه تعليماته لرئيس القرية بإخلاء المبنى وتوفير مكاتب بديله لمكتب التموين وقصر الثقافة، والجدير بالذكر أن المبنى يتكون من ثلاث طوابق كل طابق به 7 غرف مزودة بدورات مياه وبه مرفق الكهرباء والمياه.

وفى قرية توماس كشف المهندس محمد سيد سليمان، أنه بعد مطالب أهالى القرية وتقديمهم طلب لتوفير وتخصيص مبنى إسكان اجتماعى أسوة بقرية الدير، وذلك لتوفير مبنى مجهز بأيادى الأهالى لعزل حالاتهم المصابة بكورونا فى القرية، وإبعادهم عن العزل المنزلى الذى يؤثر على مخالطيهم وينقل العدوى لهم وباقى أهالى القرية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، على أنه يشرف عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، على معاينة المبنى بعد تسليمه للأهالى للحصول على إقرار وتعهدات بأنه مجهز تماماً وتوافر فيه كافة الاشتراطات اللازم للعزل للحالات، وذلك برفقة وفد من الصحة للتأكد من أنه يوفر اللازم لجميع الحالات، موضحاً أنه بقرية توماس وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 81 لسنة 2018 للخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، وعلى ضوء الطلبات المقدمة من عدد من النواب البرلمانيين بمركز إسنا وما صاحبها من طلبات لعدد من الأهالى بشأن استغلال عمارات الإسكان الاجتماعى بمركز إسنا للقطاع الصحى لتكون مقر مؤقت لعزل الحالات التى يثبت إيجابيها للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، وأنه بناءً على قرار المحافظة بالتفويض رقم 655 لسنة 2018، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، والموافقة على استغلال المحافظة لعمارة بمنطقة توماس بشرط اتخاذ كافة الاشتراطات اللازم داخلها، وتوفير وجبات إفطار وغداء وعشاء وأجهزة أكسجين وأسرة وغيرها لخدمة الأهالى.

فيما قال عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، أنه تم خلال الأيام الماضية لدعم المواطنين بالقرى والنجوع وكافة الحالات المتوفية بفيروس كورونا، وتخفيفاً على المواطنين وأسر ضحايا ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الإنتهاء من كافة إجراءات توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لخدمة أهالى اسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كافة المواطنين بمدينة إسنا الراغبين فى توفير سيارة لضحاياهم ضرورة التنسيق والتواصل وسرعة الإتصال على الأرقام الآتية: (01069874743 – 01002972999)، موضحاً أنه أنه نجحت المساعى لرئيس المدينة بالتنسيق مع مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر، فى توفير سيارة إسعاف وتخصيصها لنقل المتوفين من أهالى إسنا، وذلك بعد أن تم تجهيزها وتوفير بعض قطع الغيار وصيانتها داخل الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا، مؤكداً على أنه تم جهيز السيارة وتخصيصها لأهالى إسنا لنقل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا داخل مركز إسنا، على أن يكون مقرها الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة إسنا.

وفى قرية طفنيس المطاعنة قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة تفقدية داخل مجلس قروى الكيمان، تفقد خلالها مكتب بريد طفنيس وتركيب بوابة تعقيم بالجهود الذاتية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا وخوفا على سلامة المترددين على مكتب البريد، والتقى خلال الجولة بالشباب المتطوعين بمبادرة "شباب طفنيس ضد كورونا" التي تهدف إلى مساعدة المواطنين داخل العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، وكذلك قام بزيارة المقر الذي تم تجهيزه وإعداده بالمستلزمات الطبية والوقائية بالجهود الذاتية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد المهندس محمد سيد سليمان بروح التعاون بين الشباب لمساعدة المرضى داخل العزل المنزلي، وتوفير العديد من المهمات والمستلزمات لهم من بدل وقاية وأجهزة نوبليزر وأسطوانات أكسجين وأدوية وأجهزة لقياس الحرار وجهاز مولد أكسوجين وكمامات وقفازات، وأيضا مساعدة اهاليهم من المترددين على مكتب بريد طفنيس وتركيب بوابة للتعقيم وتوزيع الكمامات والمطهرات على المترددين.

كما قام شباب قرية طفنيس بعقد دورة تدريبية لتدريب المسعفين المتطوعين بمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الحجر المنزلي بقرية طفنيس، وذلك بهدف تعليم كل أسس وضوابط الواقية وكيفية متابعة حالات العزل المنزل وإسعافهم وغيرها من تركيب الأجهزة المختلفة للتنفس والتعامل مع الحالات، وكل ذلك بمساعدة أطباء متخصصين، وشكر سليمان القائمين على هذا العمل على ما قدموه لخدمة أهاليهم من المرضي ووقوفهم بجانب الدولة في تلك الظروف الراهنة، التي تمر بها البلاد في جائحة فيروس كورنا، ومشاركتهم الإيجابية والمساهمة الفعالة تجاه أهاليهم وقيامهم بهذه الأعمال بالجهود الذاتية، وأن تلك المشاركة المجتمعية تعمل على غرس قيمة العطاء والانتماء والتي تحتاج الي تكاتف وتعاون كافة الاجهزة حتي العبور من جائحة فيروس كورونا بسلام وامان جنبا إلى جنب مع الدولة.

وجاءت تلك الخطوات الهامة لخدمة المعزولين منزلياً بقرى مدينة إسنا، عقب إنهاء أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال تجهيز عمارة سكنية خصصت لهم من وزارة الإسكان ومحافظة الأقصر فى مشروع إسكان قرية الدير لخدمة أهاليهم المعزولين بالمنازل لحمايتهم من الموت وحماية مخالطيهم، وذلك بعد تقدمهم بطلب لتوفير مكان لعزل الحالات وأعلنوا تجهيزه على نفقتهم الشخصية بالتشارك بين أبناء القرية، حيث رصد "اليوم السابع" فى تقرير مطالبهم بتوفير مكان يقومون على تجهيزه بالكامل على نفقتهم لعزل الحالات المتواجدة بالمنازل لحماية المخالطين، وانتهى أهالى القرية تماماً من تجهيز العمارة وأعلنوا استعدادهم لبدء تلقى الحالات داخلها بعد الفرش والتجهيز بالكامل.

وانطلق أهالى قرية الدير كخلية نحل مميزة يترابط ويتعاون فيها الجميع لخدمة أهاليهم وحمايتهم، وذلك عقب إعلان محافظة الأقصر فى يوم الاثنين 15 يونيو الجارى، عن موافقة المحافظ بعد التواصل مع وزير الإسكان على منح إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى للأسر غير القادرة بقرية الدير، وقالت المحافظة إن ذلك جاء لتلبية لرغبة المواطنين بإشراف طبى من صحة الأقصر مع تعليمات بتطوير الخدمات النوعية لقسم الطوارئ برمد إسنا، والتشديد على التزام الفريق الطبى بالعمل فى كل المواقع التى تخدم المرضي، حيث تقدمت المحافظة بالشكر والتقدير لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على موافقته على تخصيص إحدى العمارات السكنية لاستخدامها للعزل المنزلى.