رئيس جامعة بنى سويف: إتاحة 22 مجلة علمية على بنك المعرفة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،إتاحة 22 مجلة علمية صادرة من الجامعة على بنك المعرفة المصرى ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة نواب رئيس الجامعة والمستشار المالى والقانونى واعضاء اللجنة والدكتورة مها احمد مديرة الوحدة .

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له،أنه تم الانتهاء من مراجعة وكتابة العقود النهائية لإتاحة عدد من المجلات العلمية بدار المنظومة مؤكد على متابعة استيفاء جميع عناصر التقييم المطلوبة من قبل أكاديمية البحث العلمى ، والتواصل المستمر لتحديث البيانات على المواقع الالكترونية للمجلات ، مع اهمية التواصل مع الشبكة القومية للمعلومات لإصدار الترقيم الدولى الموحد للدوريات لعدد من المجلات .

كما ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع مقترح بإصدار دليل تعريفى للمجلات العلمية الصادرة عن الجامعة ، بالإضافة إلى إنشاء منصة على البوابة الكترونية لتجميع كافة المجلات العلمية.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، ملف انجازات الشعب والبرامج الجديدة خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة عبر تقنية الفيديو بمشاركة نواب رئيس الجامعة والمستشار المالى والقانونى واعضاء اللجنة و الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للبرامج الجديدة .

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن الانجازات شملت التسجيل الإلكترونى للطلاب الجدد ، والتدريب على الشاشات التفاعلية من خلال عدد من الورش التدريبية واقرار نسبة 20% تخفيض لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس واطلاق مسابقة أفضل شعبة لغات وبرنامج جديد ، بالإضافة الى تطبيق الحقيبة التدريبية عن مهارات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة .