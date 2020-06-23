رئيس جامعة المنصورة يفتتح تشغيل أحدث جهاز تفتيت حصوات بمركز جراحة الكلى

الدقهلية - شريف الديب

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصور، عمليات تطوير وتحديث وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والسالك البولية والتي تشمل تشغيل أحدث جهاز لتفتيت حصوات" الكلى، الحالب، المثانة" فى اطار تطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز بحضو الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية ، الدكتور أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي نائب مدير المركز، الدكتور محمد أبو الغار نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية ، الدكتور خالد شعير رئيس وحدة التفتيت.

أنشئت وحدة التفتيت بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية عام 1989، وتقوم الوحدة بتفتيت الحصوات لعدد 540 حالة سنويا بمعدل 6 جلسات للحالة.

وانضم حديثا إلى المنظومة الطبية بالمركز جهاز التفتيت الجديد وهو أحدث جهاز تم تركيبه وتشغيله في يونيو 2020، ويعتبر أول جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 10.8 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية للمركز.

يمتاز بإمكانية تحديد الحصوات بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في نفس الوقت مع التحديد التلقائي لحجم ومكان الحصوات و يستطيع الجهاز تفتيت أصلد أنواع الحصوات فى جلسة واحدة. ويمتاز أيضا بإمكانية تغيير الحجم البؤري للموجات الصدمية ليتناسب مع حجم الحصوات ولتقليل الضرر على نسيج الكلى.