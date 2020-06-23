رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لقرار السعودية بقصر حج 2020 على المقيمين بالمملكة

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس" كورونا" المستجد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربيّ، والأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلميّ، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة المصرية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرها، لقرار قصر موسم الحج هذا العام على أعداد محدودة من المقيمين بالمملكة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي متسقاً مع مقاصد الشريعة، وما توليه من أهمية بالغة للحفاظ على الأرواح، في هذه الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المواطنين الذين سجلوا أسماءهم لموسم الحج هذا العام سيتم ترحيل أحقيتهم للعام المقبل، وبالتالي لن يفقدوا أولويتهم لأداء الفريضة فور عودة الأمور لطبيعتها.