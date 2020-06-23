دراسة للمركز الأوروبي: انخفاض تعاطى المخدرات وتزايد الخمور وأدوية الاكتئاب

كتبت: هناء أبو العز

أصدر المركز الأوروبى لرصد المخدرات، دراسة جديدة، سلطت الضوء على انخفاض تعاطي المخدرات في 68 مدينة أوروبية، بينما ارتفع تناول الأدوية المنشطة مرة أخرى.

ويصف التقرير كيف أن تدابير الحجر الصحى وتعطيل أسواق المخدرات في الشوارع قد قللت من فرص استخدام المخدرات في البيئات الاجتماعية وكذلك توافر بعض المواد، لكنه يشير أيضًا إلى زيادة في استخدام الكحول والأدوية التي تستلزم وصفة طبية ، في بعض المجموعات ، كوسيلة للتغلب على القلق والاكتئاب أثناء الإغلاق.

ويعد هذا التقرير هو الثاني في سلسلة من الإحاطات الناتجة عن دراسة "مؤشرات الاتجاهات" التي أطلقها المركز، والتي تم إطلاقها في أبريل لاستكشاف تأثير كوفيد 19 على حالة الدواء والاستجابات له، والتي ركزت على أنماط تعاطي المخدرات والأضرار المرتبطة بالمخدرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء.

ويعتمد التحليل على مجموعة من المصادر، بما في ذلك: استطلاعات الخبراء والمشاورات الافتراضية مع المهنيين والمنظمات غير الحكومية ومسح "الويب الأوروبي الأخير حول المخدرات .

وتشير ردود الاستطلاع من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأدلة من الخبراء الوطنيين إلى أن المنشطات المرتبطة بإعداد الحياة الليلية (بشكل رئيسي منها الكوكايين شهدت انخفاضًا حادًا في الاستخدام خلال هذه الفترة.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق الملاهى الليلية وتعليمات البقاء في المنزل، وتم الإبلاغ عن بعض الحالات التي يتم فيها استبدال الاختلاط الجسدي بـ "حفلات متدفقة" - حيث يستخدم الأشخاص المخدرات في المنزل ، ويستمعون إلى الموسيقى ويلتقون بالأصدقاء عبر الإنترنت، ومع ذلك ، أفادت التقارير بحدوث موجات غير قانونية في عدد من البلدان.

بالنسبة للقنب ، فإن الصورة مختلطة ، حيث تشير البيانات إلى أن المستخدمين العرضيين ربما توقفوا أو قللوا من استخدامهم أثناء الإغلاق ، في حين أن المستخدمين المتكررين قد قاموا بتخزين واستهلاك المزيد، وقد يكون نقص الهيروين في بعض المناطق قد ساهم في انخفاض استخدام هذا المخدر ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الطلب على بدائل الأفيون وكذلك في استخدام المواد البديلة.

كما تم الإبلاغ عن شرب الكحول وحده ، وبكميات أكبر ، من قبل بعض المستجيبين عبر مجموعات المستخدمين، وكذلك زيادة استخدام الأدوية التي تستلزم وصفة طبية (مثل البنزوديازيبينات)، ومن بين متعاطي المخدرات عالية الخطورة ، تشمل الدوافع لذلك إدارة أعراض الاكتئاب والانسحاب.

وأشار مسح شمل 15 طبيباً في حالات الطوارئ في المستشفيات إلى ارتفاع في العروض التقديمية الحادة المتعلقة بالمخدرات بسبب مشاكل الصحة العقلية والأضرار العنيفة ولكن انخفاض في حالات الطوارئ المتعلقة بالمستشفيات.