اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دراسة صينية: المصابون بكورونا دون أعراض يظهرون استجابة مناعية أضعف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:06 ص
دراسة صينية: المصابون بكورونا دون أعراض يظهرون استجابة مناعية أضعف فيروس كورونا
كتب ـ خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتواصل أبحاث العلماء، الذين يسابقون الزمن من أجل معرفة أسرار جديدة عن فيروس كورونا، حتى يتسثنى لهم انتاج لقاح أو مصل، يواجه هذا الفيروس الذى حصد مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، حيث أعلن باحثون صينيون أن الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بدون أعراض، لديهم استجابة مناعية أضعف مقارنة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

وأجرى فريق بحثي من جامعة تشونجتشينج الطبية، دراسة على 37 مصابا بدون أعراض، تتراوح أعمارهم من ثمانية إلى 75 عاما، استقبلهم مستشفى وانتشو الشعبى ببلدية تشونجشينج جنوب غربي الصين، للحجر الصحى، بحسب وكالة "شينخوا".

ووجد الفريق أن متوسط مدة تراجع الفيروس، المعروفة بأنها الفترة الزمنية من أول إلى آخر مسحة أنف إيجابية، بين الحالات التي لا تظهر عليهم أعراض كان 19 يوما، أى أطول من المدة التي بلغت 14 يوما بين المرضى بأعراض متوسطة، من بين 37 شخصا تظهر عليهم أعراض تم اختيارهم كمجموعة سيطرة، وفقا لنتائج البحث التي نشرت فى مجلة الطب الطبيعى فى الصين.

وكانت مستويات الجلوبولين المناعى ج، وهو أجسام مضادة محددة مضادة لمرض كوفيد-19، بين الحالات من دون أعراض أقل نسبيا منها فى الحالات التى تظهر عليها أعراض، سواء كان ذلك فى المرحلة الحادة (الفترة التي يمكن خلالها إيجاد فيروس الحمض النووى الريبوزى فى العينات التنفسية) أو في مرحلة النقاهة المبكرة (ثمانية أسابيع بعد الخروج من المستشفيات).

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك 30 حالة بدون أعراض لديهم انخفاض في مستويات الأجسام المضادة التحييدية في مرحلة النقاهة المبكرة، بينما لوحظ الانخفاض فى 23 حالة فقط من الحالات التي تظهر عليها أعراض.

وتشير نتائج البحث إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم استجابة مناعية أضعف للمرض، مقارنة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

وقال الفريق، إن اكتشاف انخفاض الجلوبولين المناعى ومستويات الأجسام المضادة التحييدية فى مرحلة النقاهة المبكرة من الممكن أن يساهم فى استراتيجيات المناعة.


دراسة صينية

كوفيد

19

كورونا

مناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة