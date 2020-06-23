دراسة صينية: المصابون بكورونا دون أعراض يظهرون استجابة مناعية أضعف

كتب ـ خالد إبراهيم

تتواصل أبحاث العلماء، الذين يسابقون الزمن من أجل معرفة أسرار جديدة عن فيروس كورونا، حتى يتسثنى لهم انتاج لقاح أو مصل، يواجه هذا الفيروس الذى حصد مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، حيث أعلن باحثون صينيون أن الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" بدون أعراض، لديهم استجابة مناعية أضعف مقارنة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

وأجرى فريق بحثي من جامعة تشونجتشينج الطبية، دراسة على 37 مصابا بدون أعراض، تتراوح أعمارهم من ثمانية إلى 75 عاما، استقبلهم مستشفى وانتشو الشعبى ببلدية تشونجشينج جنوب غربي الصين، للحجر الصحى، بحسب وكالة "شينخوا".

ووجد الفريق أن متوسط مدة تراجع الفيروس، المعروفة بأنها الفترة الزمنية من أول إلى آخر مسحة أنف إيجابية، بين الحالات التي لا تظهر عليهم أعراض كان 19 يوما، أى أطول من المدة التي بلغت 14 يوما بين المرضى بأعراض متوسطة، من بين 37 شخصا تظهر عليهم أعراض تم اختيارهم كمجموعة سيطرة، وفقا لنتائج البحث التي نشرت فى مجلة الطب الطبيعى فى الصين.

وكانت مستويات الجلوبولين المناعى ج، وهو أجسام مضادة محددة مضادة لمرض كوفيد-19، بين الحالات من دون أعراض أقل نسبيا منها فى الحالات التى تظهر عليها أعراض، سواء كان ذلك فى المرحلة الحادة (الفترة التي يمكن خلالها إيجاد فيروس الحمض النووى الريبوزى فى العينات التنفسية) أو في مرحلة النقاهة المبكرة (ثمانية أسابيع بعد الخروج من المستشفيات).

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك 30 حالة بدون أعراض لديهم انخفاض في مستويات الأجسام المضادة التحييدية في مرحلة النقاهة المبكرة، بينما لوحظ الانخفاض فى 23 حالة فقط من الحالات التي تظهر عليها أعراض.

وتشير نتائج البحث إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض لديهم استجابة مناعية أضعف للمرض، مقارنة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض.

وقال الفريق، إن اكتشاف انخفاض الجلوبولين المناعى ومستويات الأجسام المضادة التحييدية فى مرحلة النقاهة المبكرة من الممكن أن يساهم فى استراتيجيات المناعة.