اليوم السابع
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دراسة صينية: المرضى الذين لا يعانون من أعراض كورونا لديهم استجابة مناعية أضعف

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:00 ص
دراسة صينية: المرضى الذين لا يعانون من أعراض كورونا لديهم استجابة مناعية أضعف الاستجابة المناعية للمرضى كورونا عديمى الأعراض
كتبت إيناس البنا

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أفادت دراسة جديدة في جنوب غرب الصين أن مرضى فيروس كورونا بدون أعراض، يمكن أن يتخلصوا من الفيروس لفترة أطول من الأشخاص الذين يعانون من الأعراض.وكتب الباحثون بقيادة هوانج أيلونج من جامعة تشونجتشينج الطبية في بحث تمت مراجعته من قبل الأقران في مجلة "نيتشر ميديسن" : "إن ظهور هؤلاء الناشرين الصامتين، قد يتسبب في صعوبات في السيطرة على الوباء".
 
وجد فريق هوانج وفقا لجريدة "scmp" أن المدة المتوسطة للتخلص من الفيروس  بين 37 مريضا بدون أعراض في دراسة تشونجتشينج كانت 19 يوما،  وكانت أطول من المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، وفي حالة واحدة ، ألقى مريض بدون أعراض الفيروس لمدة 45 يومًا.
 
اعراض كورونا الصامتة
اعراض كورونا الصامتة
ووجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين لا يعانون من الأعراض لديهم مستويات أقل من الأجسام المضادة من أولئك الذين يعانون من الأعراض، و كان لدى جميع المرضى أجسام مضادة يتم إنشاؤها بواسطة الجهاز المناعي لوقف الفيروس من إصابة الخلايا، و لكن المرضى الذين لا يعانون من أعراض لم يكن لديهم سوى 15 % من المستوى الموجود في أولئك الذين يعانون من الأعراض.
 
 
أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن المرضى قد لا يتمكنون من بناء مناعة طويلة المدى ضد الفيروس ، وقد وجد البعض أنهم فقدوا الأجسام المضادة بعد شفائهم.
 
، وفقًا لدراسة هوانغ، وجد أن أكثر من 40 % من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض لم تعد لديهم أجسام مضادة حتى قبل خروجهم من المستشفى، وقال الباحثون "الأفراد الذين لا يعانون من أعراض لديهم استجابة مناعية أضعف".
 
وأضافوا أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى مخاطر استخدام Covid-19" جوازات مناعة "ودعم إطالة تدخلات الصحة العامة ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ، والنظافة ، وعزل المجموعات عالية المخاطر ، والاختبارات على نطاق واسع".
 
أصيب ملايين الأشخاص بمرض "كوفيد 19" وتوفى مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى في وسط الصين في أواخر العام الماضي. مع استمرار تسارع الوباء ، هناك جدل بين العلماء حول ما إذا كان الناقلون اللاعرضون هم المسؤولون.
 

مرضى كورونا

مرضى عديمى الأعراض

كوفيد 19

اجسام مضادة

استجابة مناعية

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