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المقرر صرفها أول يوليو..

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص
خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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ينتظر ما يقرب من 2.4 مليون مواطن من المستفيدين من العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات الزيادة المستحقة لهم وستبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوم الأربعاء المقبل من خلال موقع الهيئة لتمكن اصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة


https://www.nosi.gov.eg/ar/news/Pages/4-6-2020.aspx
 

لمعرفة نسبة الزيادة لكل شخص مستحق من اصحاب المعاشات .


وبمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم القومى والرقم التامينى سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة بعد غدا الاربعاء

وسيستعيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم  1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى وأن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.


واضافت الوزيرة إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
 



 

التضامن

التأمينات الاجتماعية العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

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