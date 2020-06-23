خطة التعايش مع «كورونا» اعتبارا من السبت.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: خطة التعايش مع «كورونا» اعتبارا من السبت.

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رئيس الوزراء يعلن حزمة إجراءات جديدة فى إطار الفتح التدريجى لأنشطة الدولة: خطة التعايش مع «كورونا» اعتبارا من السبت.. 1 - وسائل النقل الجماعى تعمل من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل.. 2 - إعادة فتح المطاعم والمقاهى حتى العاشرة مساء دون «شيشة».. 3 - غلق المحال والمولات فى التاسعة مساء.. 4 - عودة الصلاة بدور العبادة مع تعليق «الجمعة والأحد».. 5 - فتح المسارح والسينمات بـ25% من طاقتها.. 6 - استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.. 7 - إعادة فتح النوادى الرياضية ومراكز الشباب.. 8 – استمرار تعليق دور المناسبات لحين تقييم الأوضاع

أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الديناميكا

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