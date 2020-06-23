خروج 10 متعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى

القليوبية نيفين طه

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج 10 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد ورود تقارير المسحتين التي أجريت لهما، ليتزايد اعداد المتعافين لـ309.

وقال الدكتور محمود حسب الله رئيس الفريق الطبى السابع بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد السابع من الفيروس ارتفع إلى 309 أشخاص، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.