اليوم السابع
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خالد الهيل: هدفى اسقاط التيار الاخونجي وفضح حقيقته أمام العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:38 م
خالد الهيل: هدفى اسقاط التيار الاخونجي وفضح حقيقته أمام العالم خالد الهيل
كتب محمد شعلان

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أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن هدفه الأساسي اسقاط التيار الإخوان وايضاح حقيقتهم أمام العالم العربي حتى لا يكون هناك أعذار لم يدعمهم ويقف بجانبهم، وغرد خالد الهيل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قائلا: " هدفي الاساسي هو اسقاط التيار الاخونجي و "المتاخونج" وتبيان حقيقتهم لكي لا يكون هناك اي عذر لمن يقف معهم".

وأضاف المعارض القطري خالد الهيل: " عندما اقول أن تنظيم الاخوان ومموليهم كنظام قطر هم مجرمين اوباش اهدافهم شق الصف والخراب والدمار والارهاب ونشر الفوضى فأنا لا افجر في خصومتي معهم وما خفي كان اعظم.. انتظروا الجديد".

 

وكان خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، نشر مؤخرا تسجيلا صوتيا مسربا لمحادثة بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم، يتبادلون فيها الحديث بالتدخل وتوجيه سياسة قناة الجزيرة القطرية التى يزعمون عدم توجيههم لسياساتها، وشارك خالد الهيل التسجيل الصوتى على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "تسريب.. دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها والتى لطالما ادعت الاستقلالية وعلى لسان الحمدين أيضا".

 

وأضاف خالد الهيل، فى تعليقه على التسجيل المسرب قائلا: "هنا ننسف ادعاءات حمد بن جاسم بانه لا يتدخل فى عمل القناه وننسف ادعاء حمد بن خليفة بعدم العلم بالشيء"، ووعد "الهيل" بوجود المزيد من التسجيلات المسربة التى تفضح نظام الحمدين يعرضها الفترة القادمة.

 

وفى وقت سابق، نشر المعارض القطرى خالد الهيل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، تسريبا جديدا لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. حسب التسريب الصوتى يؤكد حمد بن خليفة آل ثانى على مسؤوليته أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة سيؤذون السعودية لذلك يعول نظام قطر عليهم كثيرا.

 

وطالب الهيل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فتح تحقيقات عن شركات العلاقات العامة الأمريكية المتعاونة مع قطر، فالتوجه القطرى هو لدعم الديمقراطيين ويعتبر تدخل سافر فى انتخابات أمريكا، على حد وصف الهيل.


خالد الهيل

المعارضة القطرية

قطر

الاخوان

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