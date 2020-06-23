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خالد العنانى يشكر فنادق مرسى علم على استقبالها العالقين المصريين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:10 ص
خالد العنانى يشكر فنادق مرسى علم على استقبالها العالقين المصريين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان 

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك أحد مديري الفنادق بمدينة مرسي علم والتي استقبلت العالقين المصريين من الخارج، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال اللقاء وجه وزير السياحة والآثار الشكر لمدير الفندق، وأثنى على المجهود والدور البارز الذى بذله هو وفريق العمل معه فى استقبال العالقين وتوفير سبل الراحة لهم طوال فترة قضائهم مدة الحجر الصحي. جدير بالذكر أن عدد العالقين المصريين الذين استقبلهم حوالى 14 فندقا بمدينة مرسى علم، فى الفترة ما بين 3 إبريل، حتى 27 مايو، بلغ حوالى 10400 مصرى.

كما استقبل الوزير أيضا رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، طارق شلبى، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات وعلي رأسها بحث سبل التعاون للنهوض بالقطاع السياحي وتعظيم الطاقة الفندقية بمدينة مرسى علم وتدريب ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة الي سرعة الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير التي تتم حاليا للفنادق للتاكد من جاهزيتها لاستقبال السياحة بها.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أنهى زيارة إلى شرم الشيخ والغردقة تفقد فيها تنفيذ الضوابط الاحترازية فى الفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياح أول يوليو.

وخلال الزيارة تم اطلاع مراسلي وكالات الأنباء المحلية و العربية و العالمية عليها علي الطبيعة لنقل هذه الصورة لدولهم، حيث ان رياضة الغوص احد الرياضات و الانشطة المفضلة لدي السائحين. وقد حضر الجولة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة، و عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحة والفندقية، والمهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، و هشام جبر رئيس غرفة الغوص.


خالد العنانى

مرسى علم

اخبار مصر

السياحة

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