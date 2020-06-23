خادمة تُعذب رضيعين فى الكويت حتى الإغماء بسبب الإزعاج

كتب محمد جمال

فى تطورات قضية الاعتداء بالضرب على رضيعين كويتيين من قبل خادمة آسيوية والتى نشرت تفاصيلها صحيفة الأنباء الكويتية أمس الأول على موقعها الالكتروني، حيث شهد يوم أمس تفاعلا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث اعتبروا الواقعة غير إنسانية وطالبوا بمعاقبة الخادمة بأشد عقوبة، كما شهد يوم أمس تطورا من جهة قانونية وأمنية، إذ أمرت محققة مخفر صباح السالم أمس باستمرار حبس المتهمة للوقوف على حالتها العقلية ومدى تحسن حالة الرضيعين، على أن يتم تصنيف القضية باعتبارها اعتداء بالضرب وإلحاق أذى بليغ أو الشروع فى القتل العمد.



الى ذلك، أبلغ مصدر أمنى بحسب صحيفة "الأنباء" بأن الخادمة الآسيوية قالت فى التحقيقات معها أمس إنها تتولى رعاية وإطعام وتنظيف واستحمام 5 أطفال متفاوتى الأعمار منهم الرضيعان، وان كفيلتها وزوجها على حد زعمها دائما منشغلان، ويتم إلقاء كامل المسؤولية عن الأطفال منذ استيقاظهم حتى خلودهم الى النوم عليها، وقالت المتهمة إن الحمل ثقل عليها وانها لم تعد تتحمل الإزعاج الصادر عن الأطفال الخمسة، مشيرة الى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعين وإنما هى معتادة على ضرب الأطفال طلبا للهدوء وكذلك لتربية الأطفال الخمسة وإطعامهم.. إلخ.



وجددت المتهمة التأكيد على أنها لم تقصد إيذاء الأطفال، مدللة على ذلك بأنها قامت بتربية 3 من أشقاء المجنى عليهما، هذا، ونفى الأبوان ما ذكرته المتهمة من إلقاء كل المسؤوليات عليها، معتبرين هذا الادعاء محاولة منها للإفلات من التهمة.



وكان مواطن وزوجته توجها بالطفلين الرضيعين (3 أشهر) الى مستشفى مبارك، حيث تبين وجود آثار ضرب عليهما، ما استدعى دخول الرضيعين غرفة الإنعاش، حيث وجه الأب بأصابع الاتهام الى الخادمة وانها هى التى أحدثت الإصابات وضربت الرضيعين.