اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خادمة تُعذب رضيعين فى الكويت حتى الإغماء بسبب الإزعاج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:57 م
خادمة تُعذب رضيعين فى الكويت حتى الإغماء بسبب الإزعاج الشرطة الكويتية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى تطورات قضية الاعتداء بالضرب على رضيعين كويتيين من قبل خادمة آسيوية والتى نشرت تفاصيلها صحيفة الأنباء الكويتية أمس الأول على موقعها الالكتروني، حيث شهد يوم أمس تفاعلا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حيث اعتبروا الواقعة غير إنسانية وطالبوا بمعاقبة الخادمة بأشد عقوبة، كما شهد يوم أمس تطورا من جهة قانونية وأمنية، إذ أمرت محققة مخفر صباح السالم أمس باستمرار حبس المتهمة للوقوف على حالتها العقلية ومدى تحسن حالة الرضيعين، على أن يتم تصنيف القضية باعتبارها اعتداء بالضرب وإلحاق أذى بليغ أو الشروع فى القتل العمد.


الى ذلك، أبلغ مصدر أمنى بحسب صحيفة "الأنباء" بأن الخادمة الآسيوية قالت فى التحقيقات معها أمس إنها تتولى رعاية وإطعام وتنظيف واستحمام 5 أطفال متفاوتى الأعمار منهم الرضيعان، وان كفيلتها وزوجها على حد زعمها دائما منشغلان، ويتم إلقاء كامل المسؤولية عن الأطفال منذ استيقاظهم حتى خلودهم الى النوم عليها، وقالت المتهمة إن الحمل ثقل عليها وانها لم تعد تتحمل الإزعاج الصادر عن الأطفال الخمسة، مشيرة الى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعين وإنما هى معتادة على ضرب الأطفال طلبا للهدوء وكذلك لتربية الأطفال الخمسة وإطعامهم.. إلخ.

وجددت المتهمة التأكيد على أنها لم تقصد إيذاء الأطفال، مدللة على ذلك بأنها قامت بتربية 3 من أشقاء المجنى عليهما، هذا، ونفى الأبوان ما ذكرته المتهمة من إلقاء كل المسؤوليات عليها، معتبرين هذا الادعاء محاولة منها للإفلات من التهمة.

وكان مواطن وزوجته توجها بالطفلين الرضيعين (3 أشهر) الى مستشفى مبارك، حيث تبين وجود آثار ضرب عليهما، ما استدعى دخول الرضيعين غرفة الإنعاش، حيث وجه الأب بأصابع الاتهام الى الخادمة وانها هى التى أحدثت الإصابات وضربت الرضيعين.


الكويت

رضيع

أخبار الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة