تنفيذ 1490 حكما وضبط و31 قطعة سلاح بحملة أستهدفت العناصر الخطرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى ، مدير إدارة المباحث الجنائية حملة مكبرة أستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة .

وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى ، وبث الطمأنينة بين المواطنين، لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

أستهدفت الحملة التى أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن ، حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة ، وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام .

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ، من ضبط 3 بندقية الية عيار 7,62× 39 و6 بندقية خرطوش عيار 12 وطبنجة حلوان عيار9 مم بخزينتها وبداخلها عدد "8" طلقات من ذات العيار و14 " فرد روسى محلى الصنع و2 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وتم ضبط " 5 " قطعه سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط وإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز من ضبط كلا من عنتر ع ح 31 سنة عامل ومصطفى ع ح 29 سنة عامل ومقيمان بناحية مركز سوهاج والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية بتهمة " مشاجرة واطلاق أعيرة نارية ".

وأستكملت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام حيث تم تنفيذ " 1490 " حكما قضائيا متنوعا ،وفـى مجال التموين تم ضبط 52 قضية تموينية من بينها ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا عدم بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وقضية حيازة سلع مجهول المصدر بدون فواتير .

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط " 15 " قضية صيد وبيئة و تعدى على منافع الرى والصرف وجـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلـه.