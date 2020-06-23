تفريغ 3593 طن رخام وشحن 3500 طن أسمنت وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد ، التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) ، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ، ويبلغ طولها 98 متر ، والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3593 طن رخام بالميناء والسفينة SOUMAYA J والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 89 والعاطس 6.5 وذلك لشحن 3500 طن أسمنت من الميناء .

وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 21 سفينة ، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات و مغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وبضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفه 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

وفى وقت سابق أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MAJD.B والتى ترفع علم تنزانيا، و يبلغ طولها 84 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2700 طن رخام بالميناء .