تطوير 16 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 234 مليونا و751 ألف جنيه

وشدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً علي ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمواقع العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلزام العمال بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية جديدة لعدد 16 مدرسة لإضافة 623 فصلا جديدا ‏وبتكلفة 234 مليونا و 762 ألف جنيه، حيث شملت تلك الأعمال إنشاء "مدرسة الثانوية بنات بالحى 15 بسعة 42 فصلا وبتكلفة 18 مليونا و992 ألف جنيه ومدرسة ثانوى عام بالمنطقة 25 الحى السابع بسعة 45 فصلا وبتكلفة 23 مليونا و304 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم اساسى بالحي16 بسعة 33 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و294 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالحي 15 مجاورة 97 بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و350 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالمنطقة 1 الحي 16 قطعة 22 بسعة 28 فصلا وبتكلفة 12 مليونا و906 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم اساسى مركز غرب بالحي 10 بسعة 33 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و644 ألف جنيه ، ومدرسة تعليم أساسى بالحى السابع مجاورة 53 بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و304 آلاف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالقطعة 3 مجاورة 3 الحى 30 بسعة 28 فصلا وبتكلفة 20 مليونا و707 آلاف جنيه، ومدرسة ثانوي عام بنين المحور الشرقي خدمات قطعة1/1 مرحلة ثالثة بسعة 42 فصلا وبتكلفة 25 مليونا و327 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحي العاشر بسعة 44 فصلا وبتكلفة 15 مليونا و469 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالقطعة 3 مجاورة 4 الحي 31 بسعة 44 فصلا وبتكلفة 9 ملايين و 370 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالحى الرابع مجاورة 29 بسعة 33 فصلا وبتكلفة 8 ملايين و395 ألف جنيه، ومدرسة ثانوى بنين بالمحور الغربى بسعة 42 فصلا وبتكلفة 21 مليونا و293 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالقطعة 2/3 مجاورة 63 بسعة 44 فصلا وبتكلفة 20 مليونا و184 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالحي 15 منطقة الإسكان الاجتماعى قطعة 12بسعة 44 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و743 ألف جنيه، ومدرسة تعليم أساسى بالحي 16 قطعة 15 المنطقة 5 بسعة 33 فصلا وبتكلفة 11 مليونا و764 ألف جنيه.

وأضاف مدير هيئة الابنية التعليمية، أنه تم الإنتهاء من أعمال انشاء جديد وتوسعه لعدد 15 مدرسة بمدينة العاشر من رمضان شملت " مدرسة السلام الابتدائية - مدرسة تعليم اساسي بالحي 11 مجاورة 75 - مدرسة تعليم أساسي بالحى29 قطعة 3مجاورة2 - مدرسة تعليم أساسي بالحى 29قطعة 3 مجاورة 2 - مدرسة تعليم أساسي بالحى16 قطعة 13 منطقة 4 - مدرسة تعليم أساسي بمركز خدمات الحى22قطعة2 - مدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات الحى 14 قطعة 22 - مدرسة لغات رسمي بالمجاورة 51 الحى السابع - مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة 3 الحى 33 قطعة3 - مدرسة ثانوي بنات بالحي 16 منطقة 68- مدرسة ثانوي بنات بالحي 16 قطعة 63- مدرسة تعليم أساسي ببالمجاورة 59 الحى 8 قطعة 3/1- مدرسة تعليم أساسي بمنطقة 110 عمارةغرب الحي 10و14- مدرسة للتعليم الأساسي بالحى11 مجاورة 78- مدرسة تعليم أساسي بالقطعة رقم 2 شرق الغابة السابعة - مدرسة للتعليم الأساسي بالحي 16 قطعة 7 منطقة3" بتكلفة بلغت 164 مليونا و200 ألف جنيه لتوفير 495 فصلا دراسيا جديدا.