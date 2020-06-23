اليوم السابع
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ترامب يشيد بجهود إدارته فى مكافحة كورونا ويهاجم وسائل الإعلام الأمريكية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:21 م
ترامب يشيد بجهود إدارته فى مكافحة كورونا ويهاجم وسائل الإعلام الأمريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا:" لقد أنقذنا ملايين الأرواح فى الولايات المتحدة، لكن وسائل الإعلام المزيفة ترفض الاعتراف بذلك".

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"لقد قمنا بعمل رائع في ازمة كورونا، بما في ذلك الحظر المبكر للغاية على الصين، وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، والاختبارات وهى الأكثر والأفضل على الإطلاق في العالم، لقد أنقذنا ملايين الأرواح فى الولايات المتحدة،! لكن وسائل الإعلام المزيف، ترفض الاعتراف بذلك بطريقة إيجابية".

ترامب
ترامب

 

وتابع :"لكنهم يعطون دكتور أنتوني فاوتسى، الذي هو معنا بكل الطرق، حصل على نسبة موافقة عالية جدًا تبلغ 72%. لذا، إذا كان هو المسؤول مع نائب الرئيس وما إلى ذلك، ومع قيامنا بكل هذه الأشياء الجيدة حقًا، لماذا لا تعاملنا وسائل الإعلام كما ينبغي؟ الجواب: لأنهم أخبار وهمية!".

وفى سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان السجن سيكون مصير أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي تمثال ونصب تذكاري، وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " لقد فوضت الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو أي ممتلكات اتحادية أخرى في الولايات المتحدة مع السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى، أو أي قوانين أخرى قد تكون ذات صلة".

وعن ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا في امريكا، رد "ترامب" برسالة عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا: "ترتفع الحالات في الولايات المتحدة لأننا نختبر أكثر من أي بلد آخر ، ونتوسع باستمرار. مع الاختبارات الأصغر سنعرض حالات أقل".

وفى وقت سابق، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتخطى حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ150 ألفا، وذلك بعد تجاوزها الـ120 ألفا.

 


ترامب

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