اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:53 م
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تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.63% بختام التعاملات.. ورأس المال يخسر 2.9 مليار درهم

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:39 م
تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.63% بختام التعاملات.. ورأس المال يخسر 2.9 مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسراً 27.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4319.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 488.2 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 42.6 مليون سهم، بقيمة 152.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 1712 صفقة.
 
وهبط ببورصة أبوظبي قطاعات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%.
 
وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 3.96%، ثم سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.55%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 3.85%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 2.84%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 2.12%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 54.1 مليون درهم.
 
فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% رابحاً 14.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3524.600 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 353 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفع 12 سهماً على رأسها "الأسماك العمانية" بنسبة 5.88%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 5.64%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.88%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الحسن للهندسة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "الكامل للطاقة" بنسبة 2.94%.
 

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