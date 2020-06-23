اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع الذهب قبل بيانات أوروبية ومخاوف موجة ثانية من كورونا تحد من الخسائر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:58 ص
تراجع الذهب قبل بيانات أوروبية ومخاوف موجة ثانية من كورونا تحد من الخسائر الذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعى فى منطقة اليورو، ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.
 
ونزل الذهب، فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الى 1764.80 دولار.
 
ويتوقع اقتصاديون، أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديرى مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 فى يونيو حزيران من 31.9 فى الشهر الماضى مع استئناف النشاط الاقتصادى فى الدول الأوروبية بشكل متدرج. كما تصدر بيانات للقطاع الصناعى الأمريكى فى الساعة 1345 بتوقيت جرينتش
 
وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام، مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية فى أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادى للجائحة. ويعتبر الذهب الذى لا يدر عائدا أداة تحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار، ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع أمس الاثنين.
 

الذهب

اسعار الذهب

منطقه اليورو

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

18 مليون دولار زيادة فى واردات مصر من الذهب الخام غير النقدى مارس الماضى

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:00 ص

الذهب فى أعلى نقطة سعرية على مر تاريخه.. ما حدث فى سوق المعدن النفيس؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:00 م

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:13 م

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:15 ص

فرسان المعركة.. إيطالى يصمم "كمامة ذهبية" لدعم الأطباء فى أزمة كورونا.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

الحكومة: رفع الاكتفاء الذاتى من الأسماك إلى 96% العام الجديد

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا للحجر الصحى تعلن خروج 14 حالة بعد التعافى من كورونا

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

محدش يقدر يعارضه علناً.. العثور على بالون به عبارات نقد لزعيم كوريا الشمالية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

%91 من قراء اليوم السابع يؤيدون منع تواجد الأهالي أمام لجان امتحانات الثانوية

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

طقس حار اليوم وشبورة بالقاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

إصابة ابن اليوتيوبر "ماما سناء" بفيروس كورونا.. وخضوعه للعزل المنزلى

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة 15 ساعة

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"تفاصيل تحويل الأموال بدون رسوم" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

خلال ساعات.. الحكم على 12 متهماً بتزوير امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة