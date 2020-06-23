تراجع الذهب قبل بيانات أوروبية ومخاوف موجة ثانية من كورونا تحد من الخسائر

رويترز

تراجع الذهب، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بصدور بيانات إيجابية للقطاع الصناعى فى منطقة اليورو، ولكن المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته فيما يزيد عن شهر.

ونزل الذهب، فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1752.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو عند 1762.84 دولار يوم الاثنين. وهبط الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.1 بالمئة أيضا الى 1764.80 دولار.

ويتوقع اقتصاديون، أن ترتفع القراءة الأولية لمؤشر مديرى مشتريات منطقة اليورو المجمع إلى 42.4 فى يونيو حزيران من 31.9 فى الشهر الماضى مع استئناف النشاط الاقتصادى فى الدول الأوروبية بشكل متدرج. كما تصدر بيانات للقطاع الصناعى الأمريكى فى الساعة 1345 بتوقيت جرينتش

وكسب الذهب نحو 15 بالمئة منذ بداية العام، مدعوما بصفة أساسية بأسعار فائدة أقل وبرامج تحفيز ضخمة لبنوك مركزية فى أنحاء العالم لتخفيف الأثر الاقتصادى للجائحة. ويعتبر الذهب الذى لا يدر عائدا أداة تحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.12 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 817.81 دولار، ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 17.68 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى فيما يزيد عند أسبوع أمس الاثنين.