اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بترويج العملات الأجنبية فى النزهة 15 يوما

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:29 م
تجديد حبس متهم بترويج العملات الأجنبية فى النزهة 15 يوما عمله أجنبية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى فى النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيق وكانت نيابة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بالاشتراك مع آخر هارب فى الاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة النزهة وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة إشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

وتمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد ") بينما لاذ الآخر بالفرار.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط"- مبلغ 9400 دولار أمريكى).

وبمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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