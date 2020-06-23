اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:30 م
تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يومًا عملات أجنبية - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهم بالقضية. 

 

 

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلاً عن الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

 

 

وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل  4 ملايين و200 ألف جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

 

  

 


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