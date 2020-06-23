سجلت تايلاند خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ولم تسجل أى وفيات ليرتفع إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالمرض فى البلاد إلى 3 آلاف و156 حالة توفى منها 58.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 قوله إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ويسانويوتين أنه مع ذلك، لا يمكن للبلاد تخفيض حذرها لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف حالات يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليًا.
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