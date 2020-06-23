تأمين الفضاء والأقمار الصناعية.. انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر

كتب – حسام الشقويرى

تأمين أخطار الفضاء هو نوع من أنواع التأمين المتخصصة للغاية الذى يغطى أخطار الفضاء التى تتعرض لها الأقمار الصناعية وبالرغم من عدم انتشاره على نطاق واسع، إلا أنه من أهم التغطيات التأمينية، حيث إنه يتسم بأخطاره العالية وخسائره المالية الجسيمة وغير المتوقعة، فالمركبات الفضائية عرضة للأخطاء الفنية والحسابية خلال استخدامها، حيث تعتبر من أكثر فروع التكنولوجيا تقدما، ويتوقع المحللون أن ينطلق السوق العالمى للأقمار الصناعية وسوق التأمين على الفضاء بمعدل نمو سنوى يبلغ 2.26٪ خلال 2022، و فى عام 2017، جمعت شركات التأمين التى أصدرت وثائق للتأمين ضد المخاطر التى تحيط برحلات الفضاء، 715مليون دولار أقساطا من العملاء، بينما دفعت فى المقابل 636 مليون دولار مطالبات.

و قد تم تصميم التغطية التأمينية النموذجية المقدمة من سوق التأمين على الفضاء و الاقمار الصناعية المخصصة لتغطية الخسائر التى يمكن أن تحدث خلال عملية اطلاق المركبة الفضائية، وقد كانت مدة هذه التغطية فى الغالب لمدة سنة واحدة بعد عملية اطلاق القمر الصناعى، على الرغم من أن ظروف السوق تفرض على شركات التأمين الآن استعدادًا متزايدًا نحو توفير تغطية أولية لمدة تصل إلى خمس سنوات أو فى الواقع طوال فترة تشغيل القمر الصناعى، و يختار العديد من المشغّلين شراء تغطيات تأمينية عند التجديد سنويا فى المدار خلال الفترة المتبقية من حياة مهمة القمر الصناعي.

وقد يبدو التأمين على رحلات الفضاء عملا جنونيا، فى ظل انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر، ولذلك فأن مجموعة صغيرة من شركات التأمين فى جميع أنحاء العالم تغطى هذا الخطر واستعانت بخبراء فى تقييم المخاطر المتعلقة بالتأمين على رحلات الفضاء، وكذلك على الأجهزة المتعلقة بالمركبات الفضائية، ويرجع تاريخ العمل فى ذلك النشاط الى عام 1965 و كان أول تأمين يغطى الاقمار الصناعية قبل الانطلاق مع تأمين المسئولية تجاه الطرف الثالث.

وتأمين المخاطر الفضائية هو عمل معقد يتطلب معرفة متخصصة بتكنولوجيا النقل الفضائي، و فى الواقع، العديد من شركات التأمين والسماسرة فى تأمين الفضاء، تستعين بالأفراد الذين شاركوا فى عمليات اطلاق الاقمار الصناعية أو العاملين بالشركة المصنعة للأقمار الصناعية.، حيث ان القيم المؤمن عليها تكون كبيرة جدا، والتى يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار أمريكى ويمكن اكثر من ذلك، و من ثم تتطلب فى كثير من الأحيان مشاركة عدد كبير من شركات التأمين، لأن معظم الشركات الفردية لا تملك القدرة لتغطية الخسائر الكارثية المحتملة فى حالة بالفشل او وقوع الخطر، إن التأمين على الفضاء هو سوق عالمى مع شركات التأمين الموجودة فى المملكة المتحدة (لندن)، فرنسا (باريس)، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا وسويسرا، وغيرها، و القدرة الإجمالية للسوق، أى المقدار الكامل للتغطية التى ترغب شركات التأمين فى تقديمها للاكتتاب، تبلغ حالياً ما يقرب من مليار دولار أمريكى للمخاطرة واحدة .

وأكثر أنواع التغطيات انتشارا المتعلقة بتأمين تكنولوجيا الفضاء : الاخطار المتعلقة بانطلاق الاقمار الصناعية Satellite Launch and In-Orbit : تتم التغطية على الاضرار الخسائر التى تصيب الاقمار الصناعية اثناء مرحلة الانطلاق و الاختبار فى المدار الفضائى، و ضمان اخطار الانطلاق Launch Risk Guarantee: لتغطية القائم على الاعمال المتعلقة بانطلاق المركبات الفضائية بخصوص اى تقصير فى الأداء، و تأمين رحلة مركبة الفضاء الواحدة Satellite Launch Vehicle Flight Only : هنا يتم تغطية ضد الاخطاء المتعلقة بالمركبات الفضائية من الانطلاق حتى مرحلة فصل القمر الصناعى، و تغطية القمر الصناعى بعد مرحلة الفصل Satellite Post Separation: التغطية ضد الخسائر و الاضرار بعد مرحلة فصل القمر الصناعى من مركبة الفضاء ( و حتى تكون الرحلة كلها مأمنه بالكامل و لا يكون هناك فجوة فى الوثيقة التى تقدم تغطية على مرحلة الانطلاق) .