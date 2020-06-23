اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تأمين الفضاء والأقمار الصناعية.. انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص
تأمين الفضاء والأقمار الصناعية.. انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر قمر صناعى
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تأمين أخطار الفضاء هو نوع من أنواع التأمين المتخصصة للغاية الذى يغطى أخطار الفضاء التى تتعرض لها الأقمار الصناعية وبالرغم من عدم انتشاره على نطاق واسع، إلا أنه من أهم التغطيات التأمينية، حيث إنه يتسم بأخطاره العالية وخسائره المالية الجسيمة وغير المتوقعة، فالمركبات الفضائية عرضة للأخطاء الفنية والحسابية خلال استخدامها، حيث تعتبر من أكثر فروع التكنولوجيا تقدما، ويتوقع المحللون أن ينطلق السوق العالمى للأقمار الصناعية وسوق التأمين على الفضاء بمعدل نمو سنوى يبلغ 2.26٪ خلال 2022، و فى عام 2017، جمعت شركات التأمين التى أصدرت وثائق للتأمين ضد المخاطر التى تحيط برحلات الفضاء، 715مليون دولار أقساطا من العملاء، بينما دفعت فى المقابل 636 مليون دولار مطالبات. 

و قد تم تصميم التغطية التأمينية النموذجية المقدمة من سوق التأمين على الفضاء و الاقمار الصناعية المخصصة لتغطية الخسائر التى يمكن أن تحدث خلال عملية اطلاق المركبة الفضائية، وقد كانت مدة هذه التغطية فى الغالب لمدة سنة واحدة بعد عملية اطلاق القمر الصناعى، على الرغم من أن ظروف السوق تفرض على شركات التأمين الآن استعدادًا متزايدًا نحو توفير تغطية أولية لمدة تصل إلى خمس سنوات أو فى الواقع طوال فترة تشغيل القمر الصناعى، و يختار العديد من المشغّلين شراء تغطيات تأمينية عند التجديد سنويا فى المدار خلال الفترة المتبقية من حياة مهمة القمر الصناعي.

وقد يبدو التأمين على رحلات الفضاء عملا جنونيا، فى ظل انخفاض أعداد العملاء وارتفاع المخاطر، ولذلك فأن مجموعة صغيرة من شركات التأمين فى جميع أنحاء العالم تغطى هذا الخطر واستعانت بخبراء فى تقييم المخاطر المتعلقة بالتأمين على رحلات الفضاء، وكذلك على الأجهزة المتعلقة بالمركبات الفضائية، ويرجع تاريخ العمل فى ذلك النشاط الى عام 1965 و كان أول تأمين يغطى الاقمار الصناعية قبل الانطلاق مع تأمين المسئولية تجاه الطرف الثالث.

وتأمين المخاطر الفضائية هو عمل معقد يتطلب معرفة متخصصة بتكنولوجيا النقل الفضائي، و فى الواقع، العديد من شركات التأمين والسماسرة فى تأمين الفضاء، تستعين بالأفراد الذين شاركوا فى عمليات اطلاق الاقمار الصناعية أو العاملين بالشركة المصنعة للأقمار الصناعية.، حيث ان القيم المؤمن عليها تكون كبيرة جدا، والتى يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار أمريكى ويمكن اكثر من ذلك، و من ثم تتطلب فى كثير من الأحيان مشاركة عدد كبير من شركات التأمين، لأن معظم الشركات الفردية لا تملك القدرة لتغطية الخسائر الكارثية المحتملة فى حالة بالفشل او وقوع الخطر، إن التأمين على الفضاء هو سوق عالمى مع شركات التأمين الموجودة فى المملكة المتحدة (لندن)، فرنسا (باريس)، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا وسويسرا، وغيرها، و القدرة الإجمالية للسوق، أى المقدار الكامل للتغطية التى ترغب شركات التأمين فى تقديمها للاكتتاب، تبلغ حالياً ما يقرب من مليار دولار أمريكى للمخاطرة واحدة .

وأكثر أنواع التغطيات انتشارا المتعلقة بتأمين تكنولوجيا الفضاء : الاخطار المتعلقة بانطلاق الاقمار الصناعية Satellite Launch and In-Orbit : تتم التغطية على الاضرار الخسائر التى تصيب الاقمار الصناعية اثناء مرحلة الانطلاق و الاختبار فى المدار الفضائى، و ضمان اخطار الانطلاق Launch Risk Guarantee: لتغطية القائم على الاعمال المتعلقة بانطلاق المركبات الفضائية بخصوص اى تقصير فى الأداء، و تأمين رحلة مركبة الفضاء الواحدة Satellite Launch Vehicle Flight Only : هنا يتم تغطية ضد الاخطاء المتعلقة بالمركبات الفضائية من الانطلاق حتى مرحلة فصل القمر الصناعى، و تغطية القمر الصناعى بعد مرحلة الفصل Satellite Post Separation: التغطية ضد الخسائر و الاضرار بعد مرحلة فصل القمر الصناعى من مركبة الفضاء ( و حتى تكون الرحلة كلها مأمنه بالكامل و لا يكون هناك فجوة فى الوثيقة التى تقدم تغطية على مرحلة الانطلاق) . 


قمر صناعى

تامين الفضاء

تامين

الأقمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

إجراءات قيد وفحص طلبات الترشح وإعلان كشوف المرشحين بـ"الشيوخ".. تعرف عليها

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

مستشفى أبو خليفة ينفى شائعة وفاة رجاء الجداوى..ويؤكد: مازالت بالعناية المركزة

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

خطوة بخطوة.. إجراءات الاستعلام على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق طريق جسر السويس لإنشاء كوبرى

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

التموين: صرف 85% من مقررات شهر يونيو حتى الآن

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وزير التعليم العالى يتابع الاستعدادات الجامعية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

وكالة الفضاء المصرية: طيبة.1 يقدم خدمات الاتصالات بكفاءة لبعض القطاعات

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

التموين: تحديد أسعار الكمامة القماش بالبطاقات عقب التعاقد على الكمية المطلوبة

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر خلال ساعات

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

أخبار 24 ساعة.. غرفة السياحة تبدأ إبلاغ الشركات بإلغاء موسم الحج هذا العام

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه لـ1,6 مليون عامل غير منتظم

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

وزير الأوقاف: أدعو كل من نوى الحج هذا العام للتصدق بنفقته لعلاج المرضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة