بيل جيتس يرقص مع أبنته جينفر على تيك توك.. فيديو وصور

من المعروف عن رجل الأعمال الملياردير بيل جيتس الوقار والهدوء والرصانة خلال لقائه التلفزيونية أو حتى تدويناته على السوشيال ميديا، ولكن أمام أبنته جينيفر تخلى عن ذلك، حيث ظهر في فيديو جديد عبر تطبيق تيك توك، يرقص برفقتها.
هل الكياتة هاي بطلع منها مؤامرات 😂😂😂😂 @BillGates pic.twitter.com/f8ZroBmE3Z— sam (@why_do_u_care__) June 21, 2020
جينفر بيل جيتس، قالت عبر حسابها حول ذلك الفيديو إنه التقط بمناسبة عيد الأب، معلقة:"عيد أب سعيد، لقد كان تفانيك في جعل العالم مكانًا أفضل وشغفًا بالتعلم أن يكون مصدر إلهام لي طوال حياتي، وحتى أكثر من ذلك منذ أن بدأت في كلية الطب، شكرا لك على دعمك المستمر، وتشجيعك، وعلى حماسك لصنع مقاطع فيديو تيك توك معي".
Happy Father's Day, @thisisbillgates! Your dedication to making the world a better place and passion for learning have been an inspiration to me my whole life, and even more so since I have started medical school. Thank you for your constant support, encouragement, and for being enthusiastic about making TikTok videos with me! 😆💗
وكانت جينيفر جيتس أبنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس شاركت صورة لخطيبها الفارس المصرى نايل نصار وهو يرتدي الكمامة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتتغزل به قائلة :"ًصورة وقائية لحبيبي".
واحتفلت جينيفر بيل جيتس، شهر أبريل الماضى، بعيد ميلادها الـ23 بمجموعة من الصور التي تلخص أبرز الأحداث التي مرت بها في العام المنصرم، ونشرت جينيفر جيتس على حسابها بموقع "انستجرام" صورها وتصدرت صورتها مع خطيبها المصري نايل نصار.
يشار إلى أن الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن رفضه للأحداث العنصرية التي يشهدها المجتمع الأمريكي وغرد بيل جيتس عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " أنا ملتزم بالاستماع والتعلم أكثر عن العنصرية النظامية وما يمكنني القيام به مع أفعالي وكلماتي للمساعدة على خلق مستقبل أكثر عدالة وعدالة. يعيش فيه السود.
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