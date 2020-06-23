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بيل جيتس يرقص مع أبنته جينفر على تيك توك.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:17 ص
بيل جيتس يرقص مع أبنته جينفر على تيك توك.. فيديو وصور بيل جيتس
كتب هيثم سلامة

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من المعروف عن رجل الأعمال الملياردير بيل جيتس الوقار والهدوء والرصانة خلال لقائه التلفزيونية أو حتى تدويناته على السوشيال ميديا، ولكن أمام أبنته جينيفر تخلى عن ذلك، حيث ظهر في فيديو جديد عبر تطبيق تيك توك، يرقص برفقتها. 

جينفر بيل جيتس، قالت عبر حسابها حول ذلك الفيديو إنه التقط بمناسبة عيد الأب، معلقة:"عيد أب سعيد، لقد كان تفانيك في جعل العالم مكانًا أفضل وشغفًا بالتعلم أن يكون مصدر إلهام لي طوال حياتي، وحتى أكثر من ذلك منذ أن بدأت في كلية الطب، شكرا لك على دعمك المستمر، وتشجيعك، وعلى حماسك لصنع مقاطع فيديو تيك توك معي".

بيل جيتس يرقص مع أبنته جينيفر على تيك توك..فيديو (2)
 

 

وكانت جينيفر جيتس أبنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس شاركت صورة لخطيبها الفارس المصرى نايل نصار وهو يرتدي الكمامة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، لتتغزل به قائلة :"ًصورة وقائية لحبيبي".

 

بيل جيتس يرقص مع أبنته جينيفر على تيك توك..فيديو (3)

واحتفلت جينيفر بيل جيتس، شهر أبريل الماضى، بعيد ميلادها الـ23 بمجموعة من الصور التي تلخص أبرز الأحداث التي مرت بها في العام المنصرم، ونشرت جينيفر جيتس على حسابها بموقع "انستجرام" صورها وتصدرت صورتها مع خطيبها المصري نايل نصار.

بيل جيتس يرقص مع أبنته جينيفر على تيك توك..فيديو (1)

يشار إلى أن الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن رفضه للأحداث العنصرية التي يشهدها المجتمع الأمريكي وغرد بيل جيتس عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " أنا ملتزم بالاستماع والتعلم أكثر عن العنصرية النظامية وما يمكنني القيام به مع أفعالي وكلماتي للمساعدة على خلق مستقبل أكثر عدالة وعدالة. يعيش فيه السود.

 

 

 


بيل جيتس

أبنة بيل جيتس

جينيفر بيل جيتس

رجل الأعمال بيل جيتس

رقص

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