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بيل جيتس عن احتجاجات أمريكا: السود يتعرضون لمظالم وحشية كل يوم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:13 ص
بيل جيتس عن احتجاجات أمريكا: السود يتعرضون لمظالم وحشية كل يوم بيل جيتس
كتب محمد شعلان

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أعرب الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن رفضه للأحداث العنصرية التي يشهدها المجتمع الأمريكي  وغرد بيل جيتس عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " أنا ملتزم بالاستماع والتعلم أكثر عن العنصرية النظامية وما يمكنني القيام به مع أفعالي وكلماتي للمساعدة على خلق مستقبل أكثر عدالة وعدالة. يعيش فيه السود.

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بيل جيتس على تويتر

 

وأضاف الملياردير بيل جيتس، في رسالته "معاناة في الشرطة والعدالة الجنائية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان ومكان العمل وجميع مجالات حياتهم الأخرى، وإن عمليات القتل المروعة لجورج فلويد ، وأحمود أربري ، وبرونا تايلور ، والعديد من السود - والاحتجاجات التي أثاروها تسلط الضوء على المظالم الوحشية التي يتعرض لها السود كل يوم".

 

وعلى جانب آخر، أكد الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، أن محاولات اكتشاف لقاح لفيروس كورونا ستتكلف مبالغ كبيرة ما بين 10 – 20 مليار دولار، موضحا أن هذا المبلغ سيكون ضرورى لإتاحة هذه اللقاحات للجميع.

 

وأضاف بيل جيتس، خلال حواره مع قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن المبالغ الكبيرة التي سيحتاجها إنتاج لقاح لفيروس كورونا سببها أنه يجب توفير كميات كبيرة من اللقاح لجميع دول العالم، ولا يمكن استثناء أحد من هذا اللقاح.

 

ولفت الملياردير الأمريكى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إلى أنه لا يمكن حرمان أى أحد من اللقاح بسبب الفقر وبالتالى لابد من إنتاجه بكميات ضخمة.

 

وأكد بيل جيتس، أنه يتوقع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن فريق العمل الخاص به يعمل حاليا على أكثر من لقاح وبمجرد التوصل إلى لقاح ويتم اعتماده بشكل رسمى سوف يتم البدء فى تصنيعه بشكل كبير.

 

وأضاف أنه يجب البدء فى بناء مصانع جديدة من أجل توفير اللقاح الخاص بهذا الفيروس ويتم توزيعه إلى مختلف دول العالم حتى نعود إلى طبيعة الحياة، وأوضح أن لقاح فيروس كورونا يحتاج إلى 10 مليارات دولار من أجل إيجاد، لافتا إلى أنه يسعى إلى توفير 2 مليون دولار خلال الفترة الحالية.


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