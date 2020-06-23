بعد حكم السجن.. محطات مرتبطة بأحداث عنف الموسكى

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعماد الدرمللى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الموسكى"، بعد حكم السجن للمتهمين، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

في 28 أكتوبر 2019، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

المحطة الثانية.. مرافعة النيابة

في 23 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة الثالثة.. مرافعة الدفاع

في 28 يناير 2020 استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس البراءة لموكليه، وانتفاء التهم الموجة إليهم.

المحطة الرابعة.. الحكم

في 20 يونيو قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم، مع وضع المتهمين لمدة عام تحت مراقبة الشرطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.