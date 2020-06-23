بطريرك الكاثوليك ناعيًا الأب إبراهيم الفرنسيسكاني: في أحضان القديسين

سارة علام

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر على رأسها البطريرك الانبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الأب إبراهيم الفرنسيسكانى الذى وافته المنية أمس الإثنين.

وذكر البطريرك في بيان له: خالص التعازى للرهبنة واثقين فى رحمة الله واستقباله له بين أحضان القديسين.

كان سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة قد عقد اجتماعه مطلع الشهر بدار القديس اسطفانوس وقد حضر الآباء المطارنة والأساقفة جميعهم.

وفى ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتى:-

1- تبادل آباء السينودس الخبرات المختلفة التى مرت بها كل إيبارشية من بداية تفشى فيروس كورونا، وكل ما قامت به من إجراءات وقائية، وإجراءات علاجية لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة من تفشى هذا الفيروس.

وقام الآباء بدراسة الأوضاع فى بعض الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها.

وبعد دراسة الوضع في مصرنا الحبيبة والاطلاع على القرارات التي صدرت اليوم 11 يونيو 2020 من اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء، قرر آباء السينودس استمرار العمل فى الكنيسة بما جاء في بيانها الرابع بتاريخ 10 مايو 2020.

2- يقدم آباء السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية خالص الشكر للآباء القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات وكل أبنائها، لتجاوبهم الكبير وتضحياتهم الكثيرة في الفترة السابقة، وإدراكهم ووعيهم بجسامة الخطر في الظروف الراهنة.

3- قرر السينودس الاستمرار في تعليق كل الاجتماعات الأسبوعية، الأنشطة والنوادي الصيفية بالكنائس بما فيها الندوات والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر. وسوف تقوم الكنيسة بتنظيم مؤتمرات روحية تعليمية في الفترة الصيفية على وسائل التواصل الاجتماعي.