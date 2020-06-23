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بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:00 ص
بدء امتحان "الميكانيكا" للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية امتحانات الازهر
كتب لؤى على

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انطلقت الآن امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "نظام قديم" والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد .  

 

يذكر ان أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.  

 

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

اخبار مصر

الميكانيكا

اليوم السابع بلس

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