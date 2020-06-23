بابا الفاتيكان: الله خلقنا للشركة والأخوة.. وجعل الفردانية مبدأ للمجتمع مجرد وهم

كتب محمد رضا

حذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من الوقوع فى وهم جعل الفردانية وتركيز كل شئ على ذواتنا توجيه للحياة فى المجتمع بعد انتهاء حالة الطوارئ التى يعيش العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك كون الله قد خلق البشر من أجل الشراكة والأخواة.

وقال بابا الفاتيكان، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إن الله قد خلقنا من أجل الشركة والأخوة.. واليوم أكثر من أى وقت مضى ثبت أن الادعاء بتركيز كل شىء على ذواتنا وجعل الفردانية المبدأ التوجيهى للمجتمع، هو مجرد وهم.. لكن علينا أن نتنبّه لأنه من السهل جدًّا أن نسقط مجدّدًا فى هذا الوهم مع انتهاء حالة الطوارئ هذه".

ويشار إلى أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كان قد عقد، السبت، أول لقاء مع جمع من الناس فى الفاتيكان، منذ أن رفعت إيطاليا إجراءات العزل العام التى فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وخصص اللقاء لطواقم طبية من أكثر مناطق إيطاليا تضررا بالجائحة، وقال البابا أمام مجموعة من الأطباء وطواقم التمريض من منطقة لومبارديا فى قاعة كليمنتينا التى ظلت مغلقة شهورا بسبب الكورونا "كنتم من الأعمدة الأساسية للبلاد بأكملها".

وأضاف، "إلى من هم هنا منكم، وإلى زملائكم فى كل أنحاء إيطاليا، أقدم احترامى وشكرى البالغ، وأعلم يقينا أنى أعبر عن شعور الجميع"، كما وجه الشكر للعاملين فى القطاع الطبى، والذين كانوا يضعون كمامات فى أثناء اللقاء، ووصفهم بأنهم "ملائكة" مثنيا على تصرفات كإعارة هواتفهم لمرضى فى لحظاتهم الأخيرة كى يودعوا أحباءهم وذويهم.

وأودى المرض بحياة ما يقرب من 35 ألف مصاب فى إيطاليا، وهى رابع أكبر حصيلة وفيات بكورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا. وكان من بين من توفوا 170 طبيبا تقريبا، ووجه البابا تحية خاصة لهم خلال خطابه، السبت.