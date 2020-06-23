اليوم السابع
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انخفاض كبير فى أسعار البلطى اليوم بسوق العبور للجملة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:06 م
انخفاض كبير فى أسعار البلطى اليوم بسوق العبور للجملة سوق السمك
كتبت : احمد حماده

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 23 - 6 – 2020 انخفاضا فى أسعار البلطى لأكثر من 5 جنيهات في الكيلو وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة حيث سجل البلطى 1 أسعارا تتراوح بين 20- 22  جنيها للكيلو مقابل 23 – 27 – جنيها، وانخفض أسعار البلطى 2  لتتراوح بين 17-19  جنيها فى الكيلو مقابل  20 – 23 جنيها، والبلطى الأسوانى 17-23 جنيها فى الكيلو  17 – 37 جنيها، واستقر سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
كما ارتفع أسعار البورى 1 لتتراوح بين 42- 48  مقابل  39 - 45 جنيها مقابل للكيلو، واستقر سعر البورى 2 بين  32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها، وانخفض سعر السمك الثعابين 50-210 جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.
 
بينما استقرت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2  بين 200 – 270 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو.
 
والجدير بالذكر ان خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تولي إهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالانتاج السمكى، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام المالي الجديد. 

اسعار الأسماك

سوق السمك

أخبار اقتصاد

سوق العبور

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