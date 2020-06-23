اليوم السابع
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انتهاء امتحان مادة الديناميكا لطلاب القسم العلمى بامتحانات الثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:03 ص
انتهاء امتحان مادة الديناميكا لطلاب القسم العلمى بامتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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انتهت الآن لجنة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الديناميكا نظام حديث الميكانيكا نظام قديم ، التى بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالب بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالى عام 128495 طالب تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
 
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.
 

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الثانوية الازهرية

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