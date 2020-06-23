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"امتحانك مستقبلك..وصحتك مستقبل مصر"..التعليم العالى تنشر فيديو عن إجراءات الوقاية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:33 م
"امتحانك مستقبلك..وصحتك مستقبل مصر"..التعليم العالى تنشر فيديو عن إجراءات الوقاية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  فيلم توضيحي عن الإجراءات الوقائية والاحترازية  التي سيتم اتباعها أثناء فترة الإمتحانات بالجامعات للعام الدراسي 2019/2020.
 
كان المجلس الأعلى للجامعات عقد  اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.
 
 
وفى بداية الجلسة راجع  الوزير مع  رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 علي أن  تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

 

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