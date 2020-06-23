ومن المقرر أن تقلع الطائرات من مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو وتهبط في مطار فان دون الدولي بالقرب من خليج ها لونج شمال فيتنام.

وذكرت وزارة الخارجية أن اليابان تحظر في الوقت الراهن دخول 111 دولة ومنطقة، كما تمنع دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا أيًا من تلك الدول خلال 14 يومًا من وصولهم، وفي المقابل فرضت 177 دولة ومنطقة قيودًا على دخول الوافدين من اليابان.

وتجرى اليابان محادثات مع أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند من أجل تخفيف قيود السفر في حالة التأكد من سلبية تحاليل المسافرين، التي تجرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل سفرهم وفور وصولهم، فضلًا عن تقديم تفاصيل عن الأماكن التي سيقومون بزياراتها خلال فترة بقائهم في البلاد.