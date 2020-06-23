فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة فيينا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل زيادة طفيفة في عدد الإصابات، ليبلغ إجمالي المصابين الفعليين 454 شخصا حاليا في جميع أنحاء النمسا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 17 ألفا و408 حالات، تعافى منها 16 ألفا و261 حالة، وتوفي 693 حالة.. لافتا إلى أنه يجرى علاج 68 شخصا حاليا من كورونا في المستشفى، منهم 11 حالة في وحدات العناية المركزة.

وكان وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج، قال إنه لا يستبعد العودة إلى إغلاق الحدود مرة أخرى وتقييد حرية السفر مع دول أوروبا حال تفاقمت الإصابات بفيروس "كورونا" مرة أخرى.