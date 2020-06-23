جدد المستشار النمساوى سباستيان كورتس انتقاداته لسياسات تركيا، مشددا على أنه يجب على تركيا عدم استخدام ورقة المهاجرين غير الشرعيين لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبى أو ابتزازه، وأشاد المستشار النمساوى -فى تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بجهود اليونان التي تدعمها النمسا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، وأوضح أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لعبت دورًا حاسمًا فى صد محاولات اختراق المهاجرين لحدود الاتحاد الاوروبى بتشجيع من تركيا.
ولفت إلى أن بلاده ترسل إلى تركيا "رسالة واضحة" مفادها أنه لا ينبغي ابتزاز الاتحاد الأوروبي بملف المهاجرين، مشيرا إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على إيقاف اللاجئين عند حدوده الخارجية.
كان المستشار النمساوى قد أدلى بتصريحات مشابهة قبل يومين للصحف اليونانية، وزعمت تركيا فى ردها على ذلك بأن النمسا تنتهك الانسانية والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبى.
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