ولفت إلى أن بلاده ترسل إلى تركيا "رسالة واضحة" مفادها أنه لا ينبغي ابتزاز الاتحاد الأوروبي بملف المهاجرين، مشيرا إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على إيقاف اللاجئين عند حدوده الخارجية.

كان المستشار النمساوى قد أدلى بتصريحات مشابهة قبل يومين للصحف اليونانية، وزعمت تركيا فى ردها على ذلك بأن النمسا تنتهك الانسانية والقيم المشتركة للاتحاد الأوروبى.