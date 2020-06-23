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المستوردين تطالب بإستثناء أجهزة "الالتراسونيك" من العرض على "الصحة"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:27 ص
المستوردين تطالب بإستثناء أجهزة "الالتراسونيك" من العرض على "الصحة" كمامات - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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طالب هيثم طلحة عضو، الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، وعضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين ، بأهمية  استنثاء "اجهزة الالتراسونيك- اجهزة الاستشعار فوق الصوتية " المرفقة  ضمن خطوط الانتاج الواردة من الخارج  لتصنيع الكمامات  من العرض على  وزارة الصحة، موضحا أن هذا الامر يتسبب فى تأخير شحنات الماكينات وخطوط  الانتاج ومن ثم تكبد الراغبين فى شرائها اعباء مالية اضافية نتيجة تعطلها فى الموانىئ.
 
وأشار طلحة ، في بيان صحفى ، الى أهمية  تسهيل دخول خطوط  الانتاج الى مصر  بهدف تصنيع الكمامات ،وسد احتياجات السوق المحلى ، هذا فى الوقت الذى تشجع فيه الدولة على الصناعات المحلية والتوسع فى انتاج الكمامات محليا ،  ومن ثم فالامر يتطلب  اجراء بعض التسهيلات.  
 
ولفت إلى أنه يوجد طلبات لاستيراد  ماكينات تصنيع الكمامات  من السوق المصرى ، ولكن هذا القرار يعتبر  عائقا امام الكثيرين للتشجيع على شراء ماكينات وخطوط انتاج بهدف العمل داخل السوق المحلى وفتح فرص عمل بالداخل، وقال إن ماكينات  تصنيع الكمامات لاتعمل" بدون جهاز التراسونيك" والذى يعتبر جزء مكمل من الماكينة 
  
وأوضح هيثم،  أن السوق الخليجية يعد من أكبر الأسواق  استهلاكا واستيراد" أطقم وعبوات معدات الوقاية الشخصية" ، مما تعد فرصة جيدة للسوق المصرى لاختراق تلك الاسواق فى هذا التوقيت مما يتطلب تسهيلات لدخول ماكينات تصنيع الكمامات  مما ينعكس على معدل الانتاج والتشغيل والتصدير. 
 
وأشار هيثم،  إلى أنه شاهد فى الصين تنظيم معرض  لمنتجات ومعدات  الوقاية الشخصية   " الكمامات – الجوانتيات – ماكينات تصنيع الكمامات – كافة انواع المعقمات ، فى مدينة جوانزو " الصينية على مدار يومين .
 
وأضاف هيثم  ،أن هذا المعرض يعتبر من أوائل المعارض التى تم  تنظيمها  بعد أحداث فيروس كورونا  بأرض المعارض الكبرى فى مدينة جوانزو ، وجاء ذلك بحضور ما يقرب  2000 شركة صينية   و100 الف زائر صينى ،دون تواجد أى  مشاركة خارجية نظرا لتوقف حركة الطيران .
 

المستوردين

الكمامات

أخبار اقتصاد

الغرف التجارية

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