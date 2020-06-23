المرور يعيد فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال إنشاء لكوبرى ترعة الزمر

كتب عبد الرحمن سيد

أعادة الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم بعدما أغلق كليا بالاتجاهين، أثناء إجراء أعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعه الزمر، والتى استمرت لمدة 3 أيام، وانتهت الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء، فى أعمال أجريت بتقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

كانت إدارة المرور أغلقت شارع الهرم وقامت بإجراء تحويلات مرورية نتيجة لأجراء غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين، بتقاطع شارع ترعه الزمر، من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي:

وشملت التحويلة المرورية الأولى الآتى: القادم ميدان الجيزة ونفق الاهرام اتجاه شارع الاهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها امام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر بتقاطع شارع ترعه الزمر مع الأهرام ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادي ثم العودة لشارع الأهرام مره آخرى.

وشملت التحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الأهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الاهرام .

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة، وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين، كما عينت الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .