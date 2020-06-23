اليوم السابع
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المجلس الإنجيلى العام يجتمع غدا لبحث إجراءات فتح الكنائس التابعة له

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:10 م
المجلس الإنجيلى العام يجتمع غدا لبحث إجراءات فتح الكنائس التابعة له رئيس الانجيلية القس أندريه زكى
سارة علام

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يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدا الأربعاء، اجتماعا مع اعضاء المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، عبر وسائل التواصل الإلكتروني لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت القادم. 

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.
 
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا أمس للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.
كان رئيس الوزراء قد قرر التالى:
 
إعادة فتح المسارح والسينما بدءًا من 27 يونيو بـ25% من طاقتها.
 
إعادة فتح دور العبادة مع استمرار تعليق صلوات الجمع وقداسات الأحد والجمعة بدءًا من السبت 27 يونيو.
 
استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.
 
غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدءًا من 27 يونيو.
 
غلق المطاعم والمقاهي من العاشرة مساءً بدءًا من السبت المقبل.
 
إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي بطاقة 25% بدءًا من 27 يونيو.
 
استمرار غلق المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة.
 
حظر تناول الشيشة في المقاهى.
 

 


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