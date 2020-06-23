اليوم السابع
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المانيا: مشاركة غير مسبوقة فى مؤتمر برلين حول السودان

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:40 م
المانيا: مشاركة غير مسبوقة فى مؤتمر برلين حول السودان رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك
وكالات

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اكد الاتحاد الاوروبى وألمانيا، راعية مؤتمر برلين، ان اكثر من اربعين وفدا سيشارك في المؤتمر الاقتصادي يوم الخميس  المقبل معظمها على مستوى وزراء الخارجية والتعاون الدولي اضافة الى القيادات العليا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب رئيس وزراء السودان دكتور عبد الله حمدوك من جانب السودان.

اعلن السفير أولريش كلوكنرسفير جمهورية المانيا الاتحادية ان المؤتمر سيكون فرصة لالتقاء الحكومة السودانية مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي والسيدة كريستالينا غورغييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي الذين يحضرون المؤتمر شخصيا لتناول القضايا ذات الصلة بالسودان و كيفية معالجة قضايا الديون واعادة ادماج السودان ليستقيد من الدعم المالي و الاقتصادي الدولي.

و قال السفير الالماني ان " هذا التجمع الكبير يعكس اهتمام العالم بالسودان  ونجاح حكومة رئيس الوزراء حمدوك". واشار سيادته الى ان دعم السودان ياتي من منطلق مراعاة السودان لمباديء حقوق الانسان و المراة الاساسية

من جهته اضاف السفير روبرت فاد دن دوول ان المؤتمر الدولي سيركز على ثلاث  مسائل اساسية ومفتاحية اولها اظهار الدعم السياسي القوي للسودان حكومة وشعبا ودعم التحول السياسي في البلاد بقيادة الحكومة المدنية برئاسه دكتور عبد الله حمدوك

واضاف سيادته ان المؤتمر" سيوفر دعما ماليا مهما" لبرامج التحول الاقتصادي للسودان وسيكون فرصة لدعم السودان في مسالة التصدي لجائحة كورونا و بالتالي مساعدة السودان في الانتعاش الاقتصادي

وقال السفير ان العنصر الثالث المهم في المؤتمر هو ادخال واشراك المؤسسات المالية والصناديق الدولية لاظهار دعمها للسودان واعادة ترحيب عودة السودان للمجتمع الدولي

وقال فان دن دوول ان المؤتمر سيكون بداية قوية لعودة السودان عضوا في المؤسسات الاقتصادية الدولية بالنظر الي ان هذا المؤتمر يعد اكبر تجمع سياسي و اقتصادي من نوعه دعما للسودان اقليميا و دوليا

 

 

 


السودان

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مؤتمر برلين

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