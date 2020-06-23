اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الليرة اللبنانية تنخفض لمستوى متدن جديد وتتخطى 6000 للدولار

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:32 م
الليرة اللبنانية تنخفض لمستوى متدن جديد وتتخطى 6000 للدولار الليرة اللبنانية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة اليوم الثلاثاء إذ جرى تداولها فوق مستوى 6000 مقابل الدولار في السوق الموازية بحسب متعاملين في السوق، في الوقت الذي أدت فيه أزمة الدولار الحادة إلى زيادة تآكل قيمة العملة الوطنية.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر إن البنك المركزي سيبدأ في استخدام احتياطيات محدودة من الدولار لدعم الليرة بعد أن أثار الانخفاض الحاد احتجاجات عامة جديدة.

وفقدت الليرة حوالي 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مع فرض قيود على رؤوس الأموال مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.

ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدولار الجديدة، سعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدولار في دور الصرافة من خلال تحديد سعر موحد لها كل يوم مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين يبيعون بأعلى من هذا السعر.

وجرى تحديد السعر عند 3850-3900 اليوم الثلاثاء ضمن المخطط.

غير أن شركات الصرافة قالت يوم الاثنين إن السعر المخفض سيكون متاحا فقط للعملاء الذين لديهم احتياجات محددة وموثقة مثل دفع القروض المقومة بالدولار وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس في الخارج ورواتب العاملين الأجانب.

وقال متعاملان اليوم الثلاثاء إنهما اشتريا الدولار مقابل 6000 ليرة. وقال أحدهما إنه يبيع العملة الأمريكية مقابل 6200 ليرة، بينما قال الثاني إنه لا يبيع. ويُقارن هذا السعر بسعر شراء للدولار بلغ حوالي خمسة آلاف ليرة قبل أسبوع.

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إنه "يكاد يكون من المستحيل" تدبير الدولار بأي ثمن وإن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد.

وأضاف أن سعر الدولار بلغ 6000-6200 ليرة للبيع والشراء اليوم الثلاثاء.

وتظل الليرة مربوطة بالدولار عند 1507.5، لكن سعر الصرف متاح لواردات القمح والأدوية والوقود فحسب.

 

 


لبنان

الليرة اللبنانية

حكومة لبنان

ميشال عون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

سيدة بريطانية تفاجأ بحملها لحظة الولادة وتضع طفلة فى المرحاض

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: امتحانات السنوات النهائية 1 يوليو المقبل

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

الحكومة: غلق المحال والمولات من التاسعة مساء والمقاهى والمطاعم العاشرة

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء: 60% من وفيات كورونا و50% من الإصابات بالقاهرة الكبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة