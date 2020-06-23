اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس تتفقد مخازن مديرية الصحة.. صور

السويس – السيد فلاح

زار الدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة بمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، رئيس حى الأربعين والعميد سيد جامع، ممثلا عن نائب مدير مديرية أمن السويس، والضبع ناشد، مدير الأزمات والكوراث بالمحافظة، مخازن مديرية الصحة بالمحافظة للتأكيد على توفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء وهيئة التمريض من خلال توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة واتباع الأسلوب الأمثل لتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض بالمستشفى فى موعدها لضمان سير العمل بالمستشفيات العامة.

جاءت جولة اللجنة الدائمة إدارة أزمة كورونا بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار عمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بمحافظة السويس للمرور على مستشفيات المحافظة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لجميع العاملين بالمستشفى لمجابهة الفيروس.