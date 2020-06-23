الكويت: وفاة أول نزيلة بالسجن المركزى بكورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة أول سجينة بالسجن المركزى، اثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأمراض مزمنة اخرى تعاني منها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان صحفي ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إنه بتكثيف الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجن المركزي، والكشف عليهم بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاحدى النزيلات بالسجن المركزي، والتي تبلغ من العمر 59 عاما، وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.

وأضافت أنه تم على الفور اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها، ونقلها الى مستشفى الفروانية في 15 يونيو الجاري، إلا أنها توفيت مساء اليوم بعد دخولها المستشفى بسبعة ايام.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية؛ لمنع تفشي الفيروس، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة الكويتية؛ حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية، حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم.