اليوم السابع
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الكاثوليكية: ندرس كيفية استئناف الدراسة بالإكليريكية سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص
الكاثوليكية: ندرس كيفية استئناف الدراسة بالإكليريكية سبتمبر المقبل الأنبا باخوم
سارة علام

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قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، إن الكنيسة مازالت تدرس كيفية استئناف الدراسة في الكليات اللاهوتية التابعة لها مثل كلية القديس لاون بالمعادى وكلية السكاكينى خاصة وأن الدراسة بكلية القديس لاون داخلية.

وأوضح الأنبا باخوم، في تصريحات خاصة أن الكنيسة تدرس أفضل الحلول فى ظل الظروف التي رتبها وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا ومدى تأثير ذلك على استئناف الدراسة الفصل الدراسي المقبل فى شهر سبتمبر.

الكنيسة الكاثوليكية أيضًا لديها كلية إكليريكية بالمعادى، يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الثامن عشر، وهى كلية صباحية فقط للكهنة المتبتلين، حيث يشكّل الجانب الأكاديميّ جزءًا مهمًّا من التكوين الكهنوتيّ. وينقسم إلى ثلاث مراحل.

الأول التمهيدى ومدّته سنتان، ويهدف إلى إعداد الطالب لمرحلتى الفلسفة واللاهوت ويركّز فيهما على الجانب الروحيّ وتعميق الدعوة وتنمية الجانب الإنساني والحياة الجماعيّة والقدرات الذهنيّة والثقافة العامة، اكتساب الطابع الإكليريكى أسلوب تلمذة للسيّد المسيح.

أما الشق الثانى، الفلسفة ومدّتها سنتان الهدف من هذه المرحلة هو تنمية قدرات الطالب على التفكير الشخصيّ وفهم القضايا الإنسانيّة الكبرى، كما ترمى أيضًا إلى مساعدته على مزيد من اتّساع الأفق وتفهّم الآخرين، وتعلّم كيفيّة معالجة القضايا التى يواجهها معالجة منطقيّة ومنهجيّة. يُضاف إلى ذلك أن الدروس الفلسفية والإنسانيّة التى يتضمنها البرنامج تساهم فى توصيل الطالب إلى إيمان شخصي يستطيع التعبير عنه، كما تحضّره أيضًا للاستفادة من الدروس اللاهوتية.

والشق الثالث اللاهوت، ومدتها ثلاث سنوات لإتمام الدروس اللاهوتية، بعدها ينتقل الطالب إلى السنة الرابعة، وتهدف هذه المرحلة إلى التعمّق فى الإيمان الكاثوليكي أكاديمياً ورعوياً، والقدرة على عرضه بالمنهجية الخاصة به، اعتمادًا على مصادر الوحى الإلهى، كما تساعد على مواجهة قضايا البشر فى ضوء الوحى الإلهى.


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