وأكد مسئولون في الحكومة أن مدينة "مترو مانيلا" تظل بؤرة تفشي الفيروس، كما تعد مدينة "سيبو"، التي تخضع لحجر صحي مجتمعي مكثف حتى نهاية الشهر الجاري، بؤرة ساخنة للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" تأتي بعدما واصلت الحكومة تخفيف القيود على الحركة في "مترو مانيلا"، ومناطق أخرى تعد عرضة للعدوى بالفيروس وذلك من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر.