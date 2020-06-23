أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 31 ألفا و825 إصابة، وأوضحت الوزارة - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - أن 299 شخصًا تماثل للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 8442، كما بلغت نسبة معدل الشفاء 27% من إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في الفلبين، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 9 وفيات جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1186.
وأكد مسئولون في الحكومة أن مدينة "مترو مانيلا" تظل بؤرة تفشي الفيروس، كما تعد مدينة "سيبو"، التي تخضع لحجر صحي مجتمعي مكثف حتى نهاية الشهر الجاري، بؤرة ساخنة للفيروس.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الإصابات بفيروس "كورونا" تأتي بعدما واصلت الحكومة تخفيف القيود على الحركة في "مترو مانيلا"، ومناطق أخرى تعد عرضة للعدوى بالفيروس وذلك من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتضرر.
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