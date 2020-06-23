اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس ويتابع معدلات التنفيذ.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:10 م
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس ويتابع معدلات التنفيذ.. صور الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية، و استمع "ربيع"، إلى شرح حول معدلات التنفيذ بعد زيادة ساعات العمل وضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له هذا، وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بما وجده من تطور الأعمال.

الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (6)

يذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام  1869وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضًا ادراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (1)

و المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها  5500  متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة انفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (2)

 ويضم المبنى 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبى.

 

الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (3)
 
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (4)
 
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (5)
 
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (7)
 
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (8)
 
الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس (9)
 

قناه السويس

متحف قناه السويس

شركه المقاولون العرب

الفريق اسامه ربيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

مطار القاهرة يستقبل 833 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ91 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة