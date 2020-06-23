الفريق أسامة ربيع يتفقد مشروع متحف قناة السويس ويتابع معدلات التنفيذ.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مشروع متحف قناة السويس العالمي بالإسماعيلية، و استمع "ربيع"، إلى شرح حول معدلات التنفيذ بعد زيادة ساعات العمل وضغط البرنامج الزمني لإنجاز المشروع قبل الموعد المحدد له هذا، وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بما وجده من تطور الأعمال.

يذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضًا ادراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

و المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة انفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

ويضم المبنى 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبى.























