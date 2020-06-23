العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

كتب رامى محيى الدين

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار.

كان الجيش الليبي، أعلن فى وقت سابق الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه غرب سرت تحسبا لهجوم لكتائب الوفاق لليوم الثانى على التوالى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.